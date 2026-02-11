Röntgensjuksköterska med MR-erfarenhet
Är du Röntgensjuksköterska med MR-erfarenhet? Vill du arbeta med den senaste utrustningen på marknaden och sträva efter att alltid ligga i framkant.
Vill du vara med och påverka utvecklingen? Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ingå i ett team som arbetar med den senaste tekniken med ny modern utrustning inom magnetkameraverksamheten med Sveriges första 7 Tesla kamera i kliniskt bruk
möjlighet att vara med och påverka samt engagera dig i verksamhetens utveckling inom förbättringsarbete och identifiera utvecklingsområden
tydliga utvecklingsmöjligheter där det finns möjlighet att forska, utbilda eller vidareutvecklas utifrån ditt intresse och verksamhetens behov.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På Magnetkameraverksamheten i Huddinge arbetar vi med den senaste tekniken, och eftersträvar hög kvalitet på våra undersökningar. Vi har för närvarande 8 magnetkameror varav en är Sveriges första 7 Tesla i kliniskt bruk. Om du är intresserad finns möjlighet till vidareutbildning på avancerad nivå såsom Magister eller PhD.
Hos oss utförs avancerade MR-undersökningar på Övre och nedre buk, Neuro, Öron-Näsa -Hals, och Muskuloskelettal för patienter i alla åldrar (även barn) och vi utvecklar ständigt nya
metoder. Verksamheten är öppen vardagar dagtid och kväll samt dagtid helger. Hos oss arbetar
kompetenta röntgensjuksköterskor, radiologer, fysiker och undersköterskor.
Vi söker två röntgensjuksköterskor med MR erfarenhet varav en i rollen som kliniklärare på deltid (50%).
Som kliniklärare har du bland annat ansvar för att skapa en tydlig utbildningsmiljö för dagens
röntgensjuksköterskestudenter. Du har även en nyckelroll tillsammans med chefer och ansvarar för introduktion av ny personal på avdelningen samt stödjer och följer upp under introduktionsperioden. Du medverkar vid införande av nya metoder och riktlinjer på avdelningen. Du deltar aktivt i olika projekt och i kvalitetsarbete och medverkar därmed i utvecklingen av avdelningen.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
Som kliniklärare söker vi dig som:
har ett genuint intresse för utbildnings- och utvecklingsfrågor
har god förståelse för hur personer tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, samt anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska
Minst tre års erfarenhet av MR
Meriterande:
Vidareutbildningar inom MR, och MR-säkerhet
Handledarutbildning
Magisterexamen.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet// Ersättning
