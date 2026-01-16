Röntgensjuksköterska med erfarenhet inom MR
2026-01-16
Var med och bidra till framtidens hälso- och sjukvård! Medicinsk diagnostik är en central del av modern hälso- och sjukvård.
Vår förmåga att utföra rätt undersökning, i rätt tid med rätt svar är avgörande för god vård.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Röntgenkliniken i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt. Vi bedriver, utöver den kliniska verksamheten, både utveckling och forskning tillsammans med forskningsenheten Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Kliniken genomför årligen cirka 180 000 stycken undersökningar inom följande modaliteter: CT, MR, PET/CT, Ultraljud, angio/intervention samt konventionell röntgen. En stor del av verksamheten är akut och vår akutröntgenverksamhet ligger i direkt anslutning till akutmottagningen.
Läs om hur det är att arbeta som röntgensjuksköterska i Region Östergötland här och mer om dina förmåner här.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska vid MR-enheten på universitetssjukhuset i Linköping erbjuds du en stimulerande vardag med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i tvärprofessionella team med patienten i fokus och samverkar återkommande med remitterande enheter, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga. MR-verksamheten är huvudsakligen förlagd till dagtid under vardagar och helger samt beredskap kvällstid och röda dagar.
Vi drivs av att ligga i framkant och uppmuntrar till forskning och vidareutveckling. Vi ger därför dig som anställd och intresserad av fördjupade akademiska studier möjlighet att ansöka till vårt magister-/masterprogram som ger 25 % betald studietid under en 4-årsperiod. För dig som är intresserad av att doktorera finns möjlighet att göra detta under 50 % betald arbetstid.
Genom samarbetet med CMIV har vi förmånen att både kunna driva och vara med i radiologins
framkant.
Arbetsgrupp
Kliniken har cirka 230 medarbetare innefattandes radiologer, röntgensjuksköterskor, under-sköterskor och vårdadministratörer. Hos oss finns en stor forskningsaktivitet med ett flertal magisterstuderande, doktorerande och disputerade röntgensjuksköterskor samt en av Sveriges få docenter med röntgensjuksköterskebakgrund.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska med tidigare dokumenterad erfarenhet inom MR. Utifrån din tidigare MR-erfarenhet ser vi gärna att du har arbetat med GE, Philips eller Siemens. Meriterande är tidigare erfarenhet av att ha forskat, arbetat inom akutsjukvård och/eller arbete i 24-sjuverksamhet.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person besitter du god kommunikativ förmåga och motiveras av ett gott lagarbete. Du har ett strategiskt tänk och har förmåga att se helheten. Du sätter patienten i första hand, agerar och tar beslut med gott omdöme och kvalitetsmedvetenhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/88". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Röntgenkliniken Linköping Kontakt
Enhetschef Sven Johansson sven.johansson@regionostergotland.se 010-1032273 Jobbnummer
9687302