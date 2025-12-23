Röntgensjuksköterska
Röntgenkliniken i Norrköping bygger om och ut.
Vill du vara en del av vårt härliga gäng i resan mot nya fina lokaler och ny spännande teknik?
Vårt erbjudande
På Röntgenkliniken i Norrköping står vi just nu i ett spännande skede med ombyggnation och utveckling. Om några år står våra helt nya fina lokaler klara och med delvis ny och större maskinpark, där det bland annat ryms en fotonräknare. Och vad vi vet är vi det första mellanstora sjukhus i landet med den tekniken.
Här arbetar också så klart ett fantastiskt team av röntgensköterskor, undersköterskor, läkare, adminpersonal och chefer som alla brinner och arbetar aktivt för utveckling och en verksamhet i framkant, samt en god arbetsmiljö och trivsel.
Hos oss arbetar du brett över flera modaliteter men har också möjligheten att fördjupa dig och även forska 25 % av din betalda arbetstid.
Hos oss arbetar du brett över flera modaliteter men har också möjligheten att fördjupa dig och även forska 25 % av din betalda arbetstid.
Ett stimulerande arbete med stort ansvar och varierande arbetsuppgifter. Hos oss får du möjlighet att arbeta väldigt brett då du kommer att rotera mellan klinikens olika modaliteter. Verksamheten bedrivs dygnet runt och är såväl akut som planerad. Kliniken tillämpar såväl traditionell slätröntgen som ultraljud, datortomografi (DT), magnetresonans-tomografi (MRT) och genomlysning. Inom en relativ snar framtid kommer vi också få en fotonräknare till vår maskinpark.
Arbetsgrupp
Kliniken har totalt cirka 110 medarbetare innefattandes läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. På vår klinik finns även utbildade granskande radiografer.
Om dig
För tjänsten krävs att du är utbildad röntgensjuksköterska med godkänd svensk legitimation för yrket Tidigare erfarenhet som röntgensjuksköterska är meriterande men inte ett krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
