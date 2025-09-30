Röntgensjuksköterska
Unilabs AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-09-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unilabs AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
VAD
Unilabs röntgenmottagning på Samariterhemmet är en liten och familjär verksamhet med specialistkompetens inom diagnostik. På vår mottagning har vi MR, Ultraljud och konventionell röntgen och vi har en gedigen kompetens inom våra specialistområden. Vi tror att människor utvecklas och trivs med kontinuerlig utveckling och ett aktivt lärande, därför kommer du att ha egna ansvarsområden samtidigt som du roterar mellan olika arbetsuppgifter.
Mottagningen på Samariterhemmet består av ett sammansvetsat gäng på fyra personer som tillsammans säkerställer att våra patienter får bästa möjliga vårdupplevelse samtidigt som verksamheten drivs på ett effektivt och smidigt sätt. Att arbeta på vår lilla enhet innebär att ha en omväxlande vardag där patientkontakt varvas med administration såsom tex remisshantering, reception och koordinering av allt som händer i en mindre verksamhet. Tillsammans skapar vi den arbetsplats och den vardag som både vi själva och våra patienter vill mötas av!
VEM
För den här rollen vänder vi oss till dig som har en svensk legitimation som röntgensjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med MR.
Vi erbjuder en arbetsplats som passar dig som vill arbeta i det mindre formatet på en liten enhet bestående av fyra personer. Hos oss hjälps vi åt med allt som behöver göras och det förutsätter en flexibel inställning och en starkt personlig drivkraft. Då vår verksamhet präglas av snabba processer söker vi dig som är engagerad och vill vara med på en förändringsresa. Hos oss kommer du att ha mycket stora möjligheter att vara med och påverka och driva frågor om hur vi ska bedriva vår verksamhet både i dag och in i framtiden.
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt och vi kallar till intervju löpande.
Varför jobba hos oss?
Unilabs är ett av Europas största diagnostikföretag och ett av få som erbjuder laboratoriemedicin, bilddiagnostik och patologi inom samma koncern. Hos oss finns alltså en enorm samlad kompetens kring de frågor som är bland det viktigaste för oss människor och vår hälsa. Vår kultur kännetecknas av omtanke där CARE BIG är ett mantra som går som en röd tråd genom allt vi gör. Vi jobbar inte bara med tester och prover - vi jobbar med att förbättra människors liv.
VAR
Mottagningen ligger på Samariterhemmet i Uppsala. Enheten ligger med 7 minuters promenadavstånd från Uppsala Centralstation så för dig som väljer att pendla är det goda förutsättningar. Från Stockholm Centralstation tar tågresan endast 43 minuter.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179), https://unilabs.se/ Arbetsplats
Unilabs Jobbnummer
9533502