Röntgenkliniken SÖS söker Röntgensjuksköterskor
Röntgenkliniken på Södersjukhuset är en av Sveriges största radiologiska kliniker och har en bred verksamhet med tonvikt inom akutverksamhet.
Metoder vi utför är datortomografi, ultraljud, konventionell röntgen, intervention, nuklearmedicin, MRT och barnverksamhet. Vi är idag ca 150 medarbetare på vår klinik och utför omkring 140 000 undersökningar per år varav ca 75% är akutverksamhet, resterande del är elektivverksamhet.
Arbetsbeskrivning
Hos oss arbetar du med varierande och lärorika arbetsuppgifter. Vi har en modern utrustningspark på de olika modaliteterna och brett undersökningspanorama med allt från konventionell röntgen till mer avancerade undersökningar på både barn och vuxna. Du kommer att få härliga kollegor som uppskattar utveckling och som värdesätter en bra gemenskap och god arbetsmiljö.
Här finns stora möjligheter för dig att trivas och att vidareutvecklas inom ditt yrke!Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är flexibel och intresserad av teknik och utveckling. Att du liksom vi värdesätter en god kamratlig arbetsmiljö ser vi som självklart och vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Några ledord för oss är, tillsammans, samarbete, noggrannhet, ansvarstagande och patienten i fokus! För att du ska trivas hos oss bör dina grundvärderingar stämma överens med våra. Kompetenser
Du är legitimerad röntgensjuksköterska med några års erfarenhet av akutverksamhet.
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov. Ett generöst friskvårdsbidrag Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning. Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Din ansökan är inte komplett utan bifogat examensbevis som röntgensjuksköterska samt CV. Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
