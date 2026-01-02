Ronneby Miljö & Teknik söker Driftingenjör
Brapersonal Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Ronneby Visa alla maskiningenjörsjobb i Ronneby
2026-01-02
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brapersonal Sverige AB i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Ronneby Miljö & Teknik är mitt inne i ett målinriktat
utvecklings- och förändringsarbete med att utveckla lösningar som är
hållbara över tid - allt för att möta morgondagens behov. Vi har
påbörjat vår digitaliseringsresa och ska nu ta nästa steg med att koppla
ihop våra värmeproduktionsstationer och fjärrkyla-anläggning med den
senaste tekniken.
Målet är en energieffektiv produktionsprocess och säkerställa att
kommuninvånarna får den bästa service när det gäller fjärrvärme och fjärrkyla och i förlängningen
också ett hållbart och trivsamt Ronneby.
Ronneby Miljö & Teknik söker Driftingenjör
Till avdelningen Fjärrvärme & Kyla söker vi en Driftingenjör till att vara med och utveckla framtidens energilösningar i Ronneby. Du är en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att drift och underhåll fungerar optimalt på våra anläggningar. Till ditt stöd har du duktiga drifttekniker och arbetsledare.
I ditt dagliga arbete jobbar du med att optimera, effektivisera och sist men inte minst förbättra våra produktionsprocesser. Ronneby Miljö & Teknik arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete t ex 5S och Operativ styrning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:* Ansvara för produktion och distribution samt optimering och effektivisering av drift- och underhåll.* Säkerställa att driftsinstruktioner och underhållsplaner och är uppdaterade och efterlevs.* Utveckla vår underhållssystem Idus så det blir så komplett och användarvänligt som möjligt.* Planera och följa upp underhållsarbeten, lagkrav och interna utbildningar* Aktivt driva förbättringsarbeten, utredningar och uppföljningar.* Bidra till att verksamhetens mål inom kvalitet, effektivitet, leverans och säkerhet uppnås.* Leda projekt som utvecklar och stärker verksamheten framåt.Exempel på arbetsuppgifter:* Stödja arbetsledare och chef i förstudier, investeringar, budgetarbete och planering.* Ta fram statistik, nyckeltal och driftprognoser.* Hantera inköp, attestering och fakturering enligt gällande rutiner.
Rollen utgår från Sörbyverket i Ronneby, men du har även möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan när verksamheten tillåter.Beredskap kan ingå.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från fjärrvärme, energiproduktion eller processindustri. Du är utbildad ingenjör inom ett relevant område - t.ex. energi, maskin, sjöingenjör eller motsvarande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt har B-körkort.
Vi tror att du är:
Teknikintresserad och lösningsfokuserad.
Van att ta egna initiativ och initiera projekt.
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
En relationsbyggare som bidrar till en positiv och samarbetsinriktad kultur.
Vi jobbar utifrån mottot "laget före jaget" - och ser gärna att du också gör det.Publiceringsdatum2026-01-02Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och
intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att
skicka in din ansökan.
Inför anställning ingår drogtest och utdrag ur brottsregistret i rekryteringsprocessen.
I rekryteringen samarbetar Ronneby Miljö & Teknik AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på
Ronneby Miljö & Teknik AB, Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB, tel: 0703-50 89 09 alt. lena.brantberg@brapersonal.nu
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6663174-1771013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brapersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), https://jobb.brapersonal.nu
Fridhemsvägen 17 (visa karta
)
372 38 RONNEBY Arbetsplats
BraPersonal Jobbnummer
9667099