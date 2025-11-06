Rondväktare Securitas Stockholm City
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du vara med och göra skillnad och vill stärka upp vårt rondkontor i Stockholm City? Vi söker nu nya medarbetare till vår rondavdelning på heltidsnivå natt. Vanligt förekommande arbetstider är 18.00-06.00. Vi jobbar på nattskift 5/4-schema.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder - främst vid industrier, på kontor och i verkstäder - genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador.
Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Det ställer även krav på dig som person att du har en fysik som klarar av att gå mellan 20 000-30 000 steg per arbetspass.
Varför ska du jobba hos oss?
På vårt huvudkontor på Lindhagensplan utgår ca 15 -20 rondbilar. Det är ett självständigt arbete, men det finns alltid tillgång till samtal med kollegor. Arbetsuppdragen är varierande där du styr över ditt eget arbetspass.
Fri tillgång till vårt gym och bastu
Mycket fina lokaler att ta en fika eller lunch i
Fri parkering i varmgarage under natten
God gemenskap i ditt arbetslag
Närhet till tunnelbana om du reser kommunalt
Kravspecifikation
Eftersom tjänsten innebär säkerhetsprövning krävs svenskt medborgarskap. Arbetet utförs till stor del med rondbil, vilket innebär att giltigt B-körkort är ett krav. Vi ser också att du har gymnasiebetyg i Svenska 1 och Engelska 5, i enlighet med vår standard.
Specifikt efterfrågade krav:
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Godkänt gymnasiebetyg från sista året på gymnasiet i svenska och engelska.
Det är meriterande: Om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare och har god kännedom om Stockholms innerstad. Erfarenhet av att framföra fordon i varierande trafikmiljöer, som smala passager, garage och områden med hög trafikintensitet ses också som en fördel. Har du väktarutbildning, erfarenhet från bevakningsbranschen eller annan serviceinriktad verksamhet är det ett plus. Det är även meriterande om du har genomgått godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo.
Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt.
Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson nedan. Om du skickat in din ansökan så behöver du inte maila oss, vi får redan ett mail om din ansökan :)
Mikael HolmbergMikael.Holmberg@securitas.se
Joakim Stevelindjoakim.stevelind@securitas.se
Vi söker just nu rondväktare till fler tjänster som utgår från våra platskontor i Stockholm (Kungsholmen)
Tjänsten är heltid
Vanligt förekommande arbetstider för våra rondbilar är 18.00-06.00.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 5 december 2025
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas).
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
