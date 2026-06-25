[Roll] till [Företag]

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AB Effektiv Väst / Personaltjänstemannajobb / Falkenberg Visa alla personaltjänstemannajobb i Falkenberg
2026-06-25
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Trivs du med att lösa frågor, hantera HR-administration och säkerställa att HR-processer genomförs effektivt och korrekt?
Som medarbetare i vårt Shared Service Center HR (SSC HR) är du en viktig del av organisationens centrala HR-leverans. Du hanterar och följer upp HR-relaterade ärenden, ger support i HR-processer och system samt säkerställer att våra tjänster levereras med hög kvalitet, god service och ett starkt kundfokus.
Din framtida arbetsgivare
Lantmännen är en stor internationell koncern med en unik bredd i verksamheten.
Lantmännens SSC HR, Shared Service Center HR, ligger i Falkenberg. Härifrån levereras tjänster inom lön, HR-administration och HR-support. Lantmännen hanterar årligen cirka 22 000 ärenden fördelade på support till de 20 länder där koncernen är verksam, samt lönehanteringen för bolagen i Sverige. Varje månad görs cirka 4 800 lönespecifikationer fördelade på 17 kollektivavtal.
På kontoret i Falkenberg blir du en del av ett kunnigt och engagerat HR-support & Löneteam där samarbete, service och utveckling genomsyrar vardagen.
Läs gärna mer: https://www.lantmannen.se/
Vad erbjuder rollen?
Som HR-support arbetar du i en central stödfunktion och är en viktig kontaktpunkt för både chefer, medarbetare och HR i verksamheten. Du ger rådgivning och support i HR-frågor samt bidrar till effektiva och kvalitetssäkrade processer.
Detta är ett konsultuppdrag via Effektiv med start så snart som möjligt. Uppdraget sträcker sig fram till slutet av februari 2027, med möjligheter till förlängning.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom HR/personalområdet eller har skaffat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Du har arbetat med HR-frågor tidigare, gärna i en bred roll där du fått stötta chefer och medarbetare i olika personalrelaterade frågor. Du har god kunskap inom arbetsrätt, är trygg i administrativa uppgifter och har lätt för att sätta dig in i olika system och arbetssätt.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Har du dessutom erfarenhet av löneadministration, service- eller supportarbete ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av HR-system, exempelvis Workday, är en fördel.
Är detta din perfekta match?
Här får du en varierad roll där du får möjlighet att arbeta brett inom HR och samtidigt bidra med service och stöd till verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team med stark laganda, där samarbete och hjälpsamhet är en självklar del av vardagen. Som en del av en koncern med stor bredd får du vara med och skapa värde i en verksamhet som påverkar människors vardag – från jord till bord.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdatum är 8 juli. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
eller Jessica Anderson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
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HR-support, HR, arbetsrätt, personalvetare, administration, support, kundtjänst, Falkenberg, Effektiv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970431-2070719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9978776