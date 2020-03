Roligt restaurangjobb med utbildning på plats! Vapiano Sturegata - Gå Lugnt Restauranger AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

Gå Lugnt Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2020-03-03Vapiano Stureplan kanske söker efter just dig!Vi söker dig som är intresserad av att jobba i restaurang och möjligtvis utvecklas inom branschen. Anställningarna är inom olika delar av våra restauranger med anställningsstart snarast. Anställningen förutsätter arbete på dagar, kvällar och helger och omfattar deltid 50%. Med möjligheter för att arbeta mer. Har du tagit studenten och är redo för en rolig utmaning med högt tempo och härliga kollegor så har du hittat rätt!Vi söker dig som är taggad på att att jobba service och kassa i vår matsal, eller kanske jobba i vårt kök med att tillaga vår pasta och sallad inför våra gäster i vårt öppna "showkök" tillsammans med vårt härliga team!Som nyanställd på Vapiano kommer du att få genomgå en utbildningsperiod där du får lära dig alla delar av arbetet. Tidigare professionell erfarenhet av restaurangarbete är därför inte ett krav, men en merit.Glad personlighet med driv går före erfarenhet!Din attityd och personlighet är det som gör dig till en Vapianist! En person som jobbar på Vapiano är:Glädjespridande - vi sprider positiv energiLagspelare - hos oss finns inget mitt och dittNoggrann - vi älskar detaljerServicefokuserad - vi ser till att gästen alltid är nöjdHos oss får du även en möjlighet att komma vidare i din utveckling. Vi är ett expanderande företag som gärna ser att våra anställda utvecklas vidare inom företaget. Det är din attityd och ambition som avgör hur långt du kan gå!Skicka in din ansökan senast kl.11:00 6e Mars 2020Vi tillämpar kollektivavtalet för Hotel och restaurangfacket (HRF) och har provanställning under de sex första månaderna av anställningen.Varaktighet, arbetstidDeltid 40%-60%2020-03-03Enligt kollektivavtal (HRF)Sista dag att ansöka är 2020-03-06Gå Lugnt Restauranger AB5130462