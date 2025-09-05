Roligt extrajobb på lager i Älvsjö!
2025-09-05
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Vi letar efter dig som vill jobba extra på vår kunds lager i södra Stockholm! Har du truckkort och erfarenhet av lagerarbete sedan innan? Toppen! Du är noggrann, gillar att ta eget ansvar och är inte rädd för att hugga i när det behövs, även när det är lite lugnare tempo.
Det här är ett extrajobb med arbetstider på dagtid måndag till fredag, men du måste kunna jobba minst 2-3 dagar i veckan.
För att kunna jobba hos oss krävs det att du ha en annan sysselsättning på minst 50 %, antingen så studerar du eller så har du ett annat jobb.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• - Orderplock och packning
• Truckkörning
• In- och utleveranser
• Bidra med egna initiativ
Vad vi söker
Vi söker dig som har en god förmåga att tänka logiskt, är strukturerad och tar ansvar för ditt arbete. Vi ser att du är självgående och gillar att hålla dig sysselsatt. Utöver det är du en positiv person som kan bidra till en glad stämning på arbetsplatsen.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Meriterande:
• Truckkort
• Erfarenhet av truckkörning
• Erfarenhet av att arbeta i AutoStore
Låter det här som du?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "911". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9494883