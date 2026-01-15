Roliga dygnspass hos man med humor
2026-01-15
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en tillgänglig assistent som har möjlighet att hoppa in extra vid sjukdom. Vi ser helst att du som söker är kvinna mellan 20 och 50 år. Du ska vara glad och ha positiv energi. Hos kunden jobbar man dygnspass med väntetid mellan 07-22. Det här är en bra tjänst om man studerar och behöver extra inkomst. Tjänsten finns i Vällingby. Välkommen in med din ansökan Ersättning
