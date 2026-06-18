Röjsågs-arbetare ta bort sly och mindre trä
Logistik & Distribution i Norden AB / Skogsbrukarjobb / Ljusdal Visa alla skogsbrukarjobb i Ljusdal
2026-06-18
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eller i hela Sverige
Du bör ha licens för röjsåg för att söka detta arbete.
Vi äger och förvaltar ett antal fastigheter, campingar, hyreshus, industrihus, villor, gårdar och på flera ställen är det eftersatt så det är väldigt omfattande jobb, många timmar och kräver en man eller två med god erfarenhet och teknik. Vi har utrustning och det är ett stort plus om du även har egen som du är inkörd på.
Finns även jobb med gräsklippning och även jobb med att ta ner träd och sälja som virke.
Det är många olika adresser, för att nämna några Ramsjö verkstad Holmsveden inhägnat område 6800kvm. Ramsjö Camping. Hedsjö skola. Affärshuset Mejeriet Ånge. Villagatan 5 Ljungaverk. Ytterturingen 469.
Det är en absolut stor fördel om du har både bil och körkort.
VIKTIGT ANGE DIN BOSTADSORT ÖVERST PÅ DIN ANSÖKAN SAMT DINA LÖNE ANSPRÅK OCH HUR SNABBT DU KAN BÖRJA!
OMGÅENDE TILLSÄTTNING! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKOG & UTE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Ångevägen 24 (visa karta
)
827 76 RAMSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramsjö Camping Jobbnummer
9971102