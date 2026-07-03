Robur - Förvaltare till Tillväxtmarknader
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2026-07-03
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Vi söker en erfaren och driven förvaltare med djup kunskap om tillväxtmarknader. Du tar ett självständigt förvaltningsansvar för en fond med fokus på småbolag i tillväxtmarknader – ett av de mest dynamiska och komplexa segmenten inom global aktieförvaltning. Rollen kräver gedigen erfarenhet från regionen, stark analytisk förmåga och förmågan att navigera i komplexa geopolitiska och marknadsmässiga landskap.
Du blir en del av Tillväxtmarknadsteamet inom Roburs globala aktieförvaltning, som ansvarar för både regionala fonder och bransch- och temafonder. Aktieförvaltningen tillhör Investment Management och förvaltar totalt cirka 1 000 miljarder SEK i ett trettiotal fonder.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
En nyckelroll med fullt förvaltningsansvar för en specialiserad fond inom ett av världens mest spännande och komplexa investeringsuniversum.
Möjlighet att forma och fortsätta utveckla en investeringsprocess där hållbarhet är en naturlig och integrerad del.
Självständigt beslutsfattande i bolagsval och portföljkonstruktion – med starkt kollegialt stöd.
Tillgång till Roburs breda globala nätverk av analytiker, bolagskontakter och specialister inom de flesta tillgångsslag.
Nära samarbete med erfarna förvaltare, traders och analytiker inom Investment Management.
En plattform för att representera Robur externt – mot kunder, media och på internationella konferenser inom regionen.
Att vara en del av Roburs ambition att bli världsledare i hållbart värdeskapande.
I denna roll behöver du:
Relevant högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi och/eller teknik.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av professionell aktieförvaltning med tydligt fokus på tillväxtmarknader – erfarenhet från småbolagssegmentet är meriterande.
Djup kännedom om tillväxtmarknadsregionernas geopolitiska, makroekonomiska och bolagsspecifika dynamik – du förstår hur regionala förutsättningar driver enskilda aktier.
Genuint intresse för hållbarhetsfrågors roll som en integrerad del av investeringsprocessen.
Stark analytisk förmåga kombinerat med god kommunikationsförmåga – du kan förmedla komplexa investeringsidéer tydligt, internt såväl som externt.
Förmåga att utmana, inspirera och samarbeta med kollegor – du delar generöst med dig av din kunskap och erfarenhet.
Vilja och möjlighet att resa i regionen och delta på relevanta konferenser och bolagsmöten.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
En positiv grundinställning och förmåga att trivas i ett högt tempo – du är självgående men trivs i team.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
få möjlighet att arbeta i en intellektuell miljö med högt tempo där bolag och affärsmodeller diskuteras dagligen. Vår förvaltning är global och sträcker sig över de flesta tillgångsklasser. Du kommer ha ett nära samarbete med erfarna förvaltarkollegor, analytiker och traders inom Investment Management. Tillsammans säkerställer vi mervärde till våra kunder genom goda förvaltningsresultat och vårt hållbarhetsarbete. Vi sätter kunde i centrum. På Swedbank Robur har vi en öppen, enkel och inkluderande miljö där vi lär av varandra. Välkommen att bli en del av ett framgångsrikt team och bidra till vår fortsatta utveckling." Din framtida chef Ulrika Enhörning
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-07-18.
Placeringsort: Stockholm
Rekryterande chef: Ulrika Enhörning
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27315-19174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9990764