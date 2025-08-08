Robotssvetsare
2025-08-08
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
Vi söker nu en erfaren robotssvetsare till en av våra kunder i Alfta, strax utanför Bollnäs. Företaget är specialiserade på tillverkning, svetsning och bearbetning av kompletta plåtkonstruktioner och kan därför tillhandahålla helhetslösningar, spetsteknik och högsta kompetens för skärande bearbetning, svetsning och montage.
Du kommer att arbeta med robotsvetsning, men även manuella moment kan förekomma. Tjänsten kräver en teknisk förståelse och känsla för kvalitet.Dina arbetsuppgifter
• Drift och övervakning av svetsrobotar (MIG/MAG)
• Programmering, inställning och underhåll av robotsystem
• Ritningsläsning och kvalitetskontroll
• Grovplåtsarbete och hantering av stora komponenter
• Efterbearbetning och flödesoptimering i produktionen
Arbetstider: Dagtid/2-skift
Start: Tillträde enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av robotsvetsning och industriell produktion
• Kunskaper i MIG/MAG-svetsning
• Förmåga att läsa ritningar och arbeta självständigt
• Känsla för noggrannhet och kvalitet
• God samarbetsförmåga och ansvarstagande inställning
Meriterande:
• Erfarenhet från tunga industrimiljöer
• Programmeringskunskaper i svetsrobotar (t.ex. ABB, Yaskawa eller liknande)
• Truckkort eller traversutbildning
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Eliasson joel.eliasson@ikett.com Jobbnummer
9451234