Robotkantpressare till kund i Habo
2025-09-02
Till vår kund i Habo söker vi nu en robotkantpressare som trivs inom tillverkningsindustrin och har ett intresse för automatiserad plåtbearbetning. Företaget erbjuder en modern arbetsmiljö med hög teknisk standard och stort fokus på kvalitet och utveckling.Arbetsuppgifter
Som robotkantpressare kommer du att arbeta med:
Programmering och övervakning av robotstyrda kantpressar
Inställning av pressverktyg samt kvalitetskontroller av färdiga detaljer
Planering av arbetsmoment i samarbete med teamet
Hantering av både tunn- och grovplåt
Felsökning och enklare underhåll av maskiner
Andra förekommande uppgifter inom plåtverkstaden
Du kommer att vara en viktig del av produktionen och bidra till att säkerställa effektiv drift med högsta kvalitetProfil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med robotkantpressar (t.ex. Amada, Bystronic, Trumpf eller liknande)
Goda kunskaper i ritningsläsning och förståelse för måttoleranser.
Vana vid att arbeta med styrda maskiner och industriell automation.
Ett strukturerat arbetssätt och tekniskt intresse.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Truckkort och B-körkort är meriterande.
Du är en noggrann person som alltid strävar efter hög kvalitet. Du tycker om att ta ansvar och vill gärna utvecklas inom yrket tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Skill på oftast 6 månader till en början, med goda möjligheter till förlängning eller övertag av kund. Observera att på grund av semesterperiod inleds urval och intervjuer under v.33.
För frågor om tjänsten kontakta Gentonis Gjikokaj på 036-18 84 03 eller via e-post: gentonis.gjikokaj@skill.se
Sista ansökningsdag är 15 augusti Ersättning
