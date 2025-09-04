Robot Specialist - College & Tech Center Till Kuka
2025-09-04
KUKA är ett globalt automationsföretag med en omsättning på cirka 3,9 miljarder euro och cirka 15 000 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Augsburg, Tyskland.
Som en av världens ledande leverantörer av intelligenta automationsrobotlösningar erbjuder KUKA kunderna allt de behöver på marknader som fordon, elektronik, metall & plast, konsumentvaror, e-handel/detaljhandel och hälsovård.
Läs mer om oss på www.kuka.se
Vill du använda din tekniska kompetens inom industriell automation för att utbilda och inspirera andra? KUKA söker nu en erfaren tekniker som vill ta nästa steg och bli en nyckelperson i vårt utbildningsteam för robotik i Norden.
Om rollen
Som Robot Specialist inom College & Techcenter arbetar du praktiskt och pedagogiskt med att genomföra utbildningar inom robotautomation - både för nybörjare och erfarna tekniker. En central del av uppdraget är att själv hålla i utbildningar inom robotautomation, vilket utgör cirka 50 % av din arbetstid. Du leder utbildningspass för både nybörjare och erfarna tekniker, och anpassar innehållet efter målgruppens behov.
Resterande tid ansvarar du för att planera och utveckla kursinnehåll, samordna externa och interna utbildare, samt säkerställa att teknisk utrustning och utbildningsmiljöer håller hög standard. Du är också ansvarig för systemadministration kopplat till utbildning (LMS och ERP), projektledning av tekniska satsningar, samt drift och utveckling av vårt kontor i Göteborg.
Du fungerar som en nyckelperson i ett brett nätverk av kontakter - både internt och externt - och samarbetar nära med försäljningsorganisationen, kollegor i andra länder och externa partners.
Rollen inkluderar även deltagande i kundevent, offertarbete, marknadsinsatser samt ekonomiskt ansvar och uppföljning av verksamhetens mål.
Det här är en mångsidig och operativ roll där du får kombinera din tekniska kompetens med pedagogisk förmåga - och där du har stor möjlighet att påverka och utveckla både innehåll och arbetssätt i en framtidsinriktad och internationell miljö.
Om dig
Du har ett starkt tekniskt intresse och en naturlig nyfikenhet som driver dig att ständigt vilja utvecklas och hålla dig uppdaterad inom ny teknik. Samtidigt brinner du för utbildning - du tycker om att dela med dig av din kunskap och inspirera andra att växa.
Som person är du strukturerad, flexibel och trivs i en dynamisk vardag där du hanterar flera uppgifter parallellt. Du är kommunikativ, social och har lätt för att samarbeta med kollegor, partners och kunder. Du skapar snabbt förtroende, är lyhörd men tydlig, och har förmågan att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Du är en initiativtagare som får saker att hända - du ser möjligheter, tar ansvar och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Din positiva energi smittar av sig och gör dig till en uppskattad kollega som bidrar till en stark laganda.
Vi söker dig som har (krav):
• Minst fem års arbetslivserfarenhet inom industriell automation, t.ex. som robotprogrammerare, PLC-programmerare, automationsingenjör eller motsvarande
• God vana av att arbeta med tekniska lösningar i produktionsmiljöer
• Intresse för att dela med dig av kunskap och hjälpa andra att utvecklas
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Kunskaper i danska, norska eller finska
• Erfarenhet av utbildning eller pedagogisk bakgrund
• Elektrisk eller mekanisk erfarenhet
Vi erbjuder dig
• En gedigen utbildning inom robotautomation - baserad på den senaste tekniken
• Ett starkt varumärke inom robotik och ett globalt nätverk av kunniga kollegor
• Flexibilitet och möjlighet till personlig utveckling
• Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Hos KUKA får du vara med och forma framtidens industri - genom att utbilda dem som ska bygga den.
I denna rekryteringsprocess samarbetar KUKA med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Advisor Rebecca Reuterberg på +46 72 366 49 44, rebecca.reuterberg@mpyascitech.com
Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte att ansöka via www.mpyascitech.com
eftersom tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Nyfiken på KUKA och vill veta mer om tjänsten? Välkommen att kontakta oss! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
