RLC-befäl till Region Stockholm
2026-03-30
Arbetsplatsbeskrivning
Regionledningscentralen (RLC) lyder under Operativa enheten inom Polismyndigheten. Operativa enheten består av ett flertal sektioner: trafikpolis, sjöpolis, polishundar, polisrytteri, insatsstyrkan, operativa kommunikativa insatser, regionledningscentral och polisens kontaktcenter. Enheten har även tre kansligrupper som är en stödjande, beredande och samordnande resurs för operativa enhetens ledning och sektioner.
Regionala ledningscentralens huvudsakliga arbetsuppgift är att bedöma och prioritera 112-samtal och radioanrop, och leda och fördela polisresurser i regionen. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC är en dynamisk arbetsplats som präglas av högt tempo och stark vilja att hjälpa medborgaren. RLC arbetar aktivt med att fånga in våra lokalpolisområdens lokala problembild i syfte att på bästa sätt stötta och leda de yttre polisära resurserna i regionen.
Är du inte redan utbildad operatör, så kommer du att få genomgå operatörsutbildningen för att kunna verka i rollen som RLC- befäl. En förutsättning för att påbörja anställning är att du blir godkänd och licensierad på utbildningen.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som RLC-befäl ansvarar du, under ledning av vakthavande befäl, för den händelsestyrda verksamheten i regionen. RLC-befäl är operativ arbetsledare för ett team operatörer och coachar dem i hanteringen av enskilda ärenden. I arbetet som RLC-befäl ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska RLC-befälet kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna.
Som RLC-befäl leder du den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområdena samt andra viktiga interna och externa resurser i regionen. Som RLC-befäl ansvarar du även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar samt fortlöpande hålla övriga samverkanspartners underrättade om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdeskverksamhet.
RLC-befäl fattar myndighetsbeslut samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål. I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och samhällsaktörer så som SOS Alarm, Länsstyrelsen, Räddningstjänsterna och ambulansverksamheten i regionen. RLC-befäl kan i förekommande fall tjänstgöra i stabsfunktion vid särskild händelse.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordning (2014:1104).
Minst två års polisiär erfarenhet i närtid.
Arbetslivserfarenhet som arbetsledare, utbildare eller instruktör (POL-kon, förarutbildningen, haft aspiranter) i liknande verksamhet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig i närtid.
Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet.
Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse.
Kunskap om operativ ledning, leda poliser i yttre tjänst, FU-ledare, svaromål i yttre tjänst, eller koordinera förplanerad insats.
Genomgått Polismyndighetens förundersökningsutbildning grund.
Operatörsutbildning enligt FAP 140-1.
Personliga egenskaper
Arbetet som RLC- befäl ställer krav på en god förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service. Vi söker dig som har förmåga att självständigt fatta snabba beslut, ibland under stressade situationer, inom ramen för operativ ledning och delegationsordning. Som RLC- befäl är du en coachande ledare med god kommunikationsförmåga. Du besitter en lyhörd sida gentemot dina medarbetares reaktioner i enskilda ärenden men har samtidigt förmåga att vara tydlig och ge konstruktiv feedback.
I arbetet som RLC-befäl har du många kontaktytor, varför vi ser förmågan att samverka både intern och extern med andra myndigheter som en viktig del. Du är en person som har fokus på samarbete och tillit i syfte att skapa förtroendefulla relationer och för att få andra att lyckas.
Vi söker dig som genom din prestigelöshet är en god arbetsgivarrepresentant och som ser det som din självklara roll att driva verksamheten framåt. Du verkar i enlighet med Polismyndighetens värdegrund och medarbetarpolicy och har förmåga att realisera Polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO, Fackförbundet ST, SEKO och Polisförbundet Polisen (Ola Lekebjer) nås via 114 14
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter godkänd operatörsutbildning
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetstid: Periodplanerad 5:3
Tillträde: Enligt överenskommelse (ca v.34-38)
Funktion: RLC-Befäl
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Du finner dem på polisens hemsida.
Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Skicka in CV och svar på urvalsfrågor via jobb.stockholm@polisen.se ange A194.892/2026
