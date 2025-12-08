Rivningsarbetare sökes

R:ens Fastighetsservice AB / Grovarbetarjobb / Haninge
2025-12-08


Visa alla grovarbetarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos R:ens Fastighetsservice AB i Haninge, Stockholm eller i hela Sverige

Rivningsarbetare sökes
Vi på R:ens söker nu fler rivningsarbetare till vårt team. Vi arbetar med rivning, grovstäding, hantlangning och förberedelser inför ombyggnationer på både små och stora projekt.

Publiceringsdatum
2025-12-08

Dina arbetsuppgifter
Manuell rivning, återbruk och demontering
Sortering och hantering av rivningsmaterial
Lastning och transporter av rivningsmassor
Grovstädning
Hantlangning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bygg- eller rivningsarbete
Är noggrann, ansvarsfull och har god fysik
Trivs med att arbeta i team men kan även ta eget ansvar
Innehar relevanta certifikat/utbildningar såsom Heta Arbeten, eller liftkort (meriterande)

Vi erbjuder:
En varierande och fysiskt aktiv arbetsmiljö
Arbetsplatserna är på olika byggen runt om i Stockholms län
Möjlighet att utvecklas inom bygg- och rivningsbranschen
Trevliga kollegor och en arbetsplats med högt tempo
Kollektivavtal och marknadsmässiga villkor

Ansökan:Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med med en kort presentation och CV till: info@rens.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Välkommen till R:ens - VI RIVER NER SÅ ATT NI KAN BYGGA UPP!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
På mail inte telefon
E-post: info@rens.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R:ens Fastighetsservice AB (org.nr 556295-2274)
Hantverkarvägen 23B (visa karta)
136 44  HANDEN

Jobbnummer
9634477

Prenumerera på jobb från R:ens Fastighetsservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos R:ens Fastighetsservice AB: