Rivningsarbetare sökes
R:ens Fastighetsservice AB / Grovarbetarjobb / Haninge Visa alla grovarbetarjobb i Haninge
2025-12-08
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos R:ens Fastighetsservice AB i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Rivningsarbetare sökes
Vi på R:ens söker nu fler rivningsarbetare till vårt team. Vi arbetar med rivning, grovstäding, hantlangning och förberedelser inför ombyggnationer på både små och stora projekt.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Manuell rivning, återbruk och demontering
Sortering och hantering av rivningsmaterial
Lastning och transporter av rivningsmassor
Grovstädning
Hantlangning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bygg- eller rivningsarbete
Är noggrann, ansvarsfull och har god fysik
Trivs med att arbeta i team men kan även ta eget ansvar
Innehar relevanta certifikat/utbildningar såsom Heta Arbeten, eller liftkort (meriterande)
Vi erbjuder:
En varierande och fysiskt aktiv arbetsmiljö
Arbetsplatserna är på olika byggen runt om i Stockholms län
Möjlighet att utvecklas inom bygg- och rivningsbranschen
Trevliga kollegor och en arbetsplats med högt tempo
Kollektivavtal och marknadsmässiga villkor
Ansökan:Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med med en kort presentation och CV till: info@rens.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
Välkommen till R:ens - VI RIVER NER SÅ ATT NI KAN BYGGA UPP! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
På mail inte telefon
E-post: info@rens.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R:ens Fastighetsservice AB
(org.nr 556295-2274)
Hantverkarvägen 23B (visa karta
)
136 44 HANDEN Jobbnummer
9634477