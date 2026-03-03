Rivningsarbetare / demonteringsbarbetare
All-Tjänst Rivning & Sanering i Mark AB / Grovarbetarjobb / Mark Visa alla grovarbetarjobb i Mark
2026-03-03
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos All-Tjänst Rivning & Sanering i Mark AB i Mark
Som rivare hos oss kommer du bland annat att:
Utföra rivnings- och demonteringsarbete enligt plan
Hantera verktyg och maskiner på ett säkert sätt
Sortera och avlägsna rivningsmaterial
Samarbeta med kollegor och följa arbetsplatsens rutiner
Bidra till att arbetsplatsen hålls ren, säker och effektiv
Rivningsarbete i Danmark och Norge förekommer !
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rivningsarbete eller demontering - tidigare erfarenhet är meriterande men viljan att lära räknas också
Talar svenska eller engelska - för att kunna ta instruktioner och samarbeta på plats
Är fysisk stark, flexibel och trygg med fysiskt arbete
Har B-körkort
Är noggrann, samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder:
Trygg anställning via All-tjänst Rivning & sanering i mark ab med kollektivavtal
Möjligheter till utveckling och kompetens- och branschkunskap
Schyssta arbetsvillkor, teamkänsla och stöd från våra koordinatorer
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: alltjanst.mark@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbete10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare All-Tjänst Rivning & Sanering i Mark AB
(org.nr 556927-0860), https://alltjanst-mark.se/
Boråsvägen 17 (visa karta
)
511 56 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ferdi Jasari alltjanst.mark@gmail.com 0728433029 Jobbnummer
9775480