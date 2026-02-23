Rivnings- och saneringstekniker till Morneon Fasad
Är du en person som trivs med fysiskt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och förstår vikten av att göra rätt från början? Vi på Morneon Fasad växer och söker nu dig som vill bli en del av vårt team i Malmö/ Lund!
Som medarbetare inom rivning och sanering hos oss är du en nyckelperson i våra projekt. Arbetet är varierat och innebär allt från lättare rivningsmoment till mer teknisk sanering. Eftersom vi arbetar med miljöer där säkerhet och kvalitet står i fokus, är det avgörande att arbetet utförs metodiskt och korrekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra rivnings- och saneringsarbeten enligt projektplan.
Noggrant följa våra checklistor och säkerhetsföreskrifter.
Planera dina dagliga moment för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
Hantera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.
Vara behjälplig vid enklare etablerings- och avetableringsarbeten på våra projektplatser.
Vem är du?
Vi söker dig som inte bara "kör på", utan som har blicken framåt. Du förstår att ett bra slutresultat börjar med en välplanerad arbetsdag och att små detaljer gör stor skillnad.
Vi lägger stor vikt vid följande egenskaper:
Noggrannhet: Du slarvar inte, även när tempot är högt.
Strukturerad: Du har lätt för att följa givna instruktioner och checklistor.
Ansvarstagande: Du ser vad som behöver göras och tar ägandeskap över din del av projektet.
Planeringsförmåga: Du kan förutse nästa steg i arbetet för att undvika stopp.
Krav för tjänsten:
B-körkort (krav för att kunna ta dig mellan projekt och transportera utrustning).
Goda kunskaper i svenska, då kommunikation och dokumentation är viktigt för säkerheten.
Erfarenhet av byggbranschen, rivning eller sanering är meriterande men din inställning väger tyngst.
Vad erbjuder vi?
Hos Morneon Fasad får du ett stabilt arbete i ett företag som värdesätter ordning och reda. Vi är ett gott gäng som stöttar varandra och ser till att jobbet blir gjort med högsta kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: info@morneonfasad.se Arbetsgivarens referens
Santessons Väg 7 (visa karta
