Rivning
AE Concrete Bygg AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Göteborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Göteborg
2026-07-25
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Vi växer och söker nu fyra erfarna och engagerade medarbetare inom rivning, asbestsanering och borrning till vårt team.
En arbetsdag på AE Concrete Bygg är varierande och spännande eftersom våra arbetsuppgifter ofta är varierande.
Vi arbetar med alla olika typer av rivning, saneringar mm. i olika skalor, med renoveringar och ombyggnationer som de första som tillkommer.
Vi letar efter dig som trivs med att arbeta i team, är lösningsorienterad och gillar att ha ett jobb som är både fysiskt och varierande.
Hos oss får du rätt utbildning, ett starkt team och möjligheten att växa.Publiceringsdatum2026-07-25Dina arbetsuppgifter
Demontering av väggar, golv, tak och installationer
Sortering och bortforsling av byggavfall
Arbete med handverktyg och elverktyg
Hålla ordning och säkerhet på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bygg eller rivning (meriterande men inget krav)
Är fysiskt stark och arbetsvillig
Är pålitlig och ansvarstagande
Kan arbeta i team
B-körkort är meriterande
skicka ditt CV till amel@aeconcretebygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: amel@aeconcretebygg.se Arbetsgivare AE Concrete Bygg AB
(org.nr 559158-3140)
Oxelgården 36 (visa karta
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424 39 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011512