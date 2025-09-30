Rivare till Norrtälje sökes!
2025-09-30
Vi på Submit söker nu efter en rivare till vår samarbetspartner i Norrtälje.Om företaget:
Företaget är ett modernt rivningsföretag med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Vår kund arbetar främst med rivning efter fuktskador, brandsaneringar och även tillhandahåller vår kund flytt och lagring av sina kunders möbler. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som rivare hos vår kund blir du en viktig del av vårt och deras team. I arbetsuppgifterna ingår det att utföra selektiv rivning, demontering och bortforsling av material. Hantera maskiner och verktyg på ett säkert sätt. Följa arbetsmiljö regler och säkerhetsrutiner
Profil:
Engagerad i sitt arbete
Arbetar bra i team
Stresstålig
God fysik och vilja att arbeta praktiskt
Krav: B-Körkort (du behöver ta dig till olika arbetsplatser)
Tidigare erfarenhet inom rivning minst 2 år
Punktlighet och noggrannhet
Förmåga att kunna ta eget ansvar och arbeta bra i team
Goda referenser från tidigare arbetsgivare
Meriterande:
Tidigare erfarenheter inom sanering eller annat inom bygg
Plats: Norrtälje/Rimbo
Start: Omgående
Lön: Enl ö.k
Arbetstid: 07:00 - 16:30 mån - tors, 07:00 - 13:30 fredagar
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta max@submitbemanning.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
