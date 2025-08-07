Rivare & Sanerare sökes i skåne

Beredningsbart Syd AB / Grovarbetarjobb / Landskrona
2025-08-07


Visa alla grovarbetarjobb i Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Beredningsbart Syd AB i Landskrona, Stockholm eller i hela Sverige

BNB SYD söker rivningsarbetare & sanerare. Vi ser gärna att du är utbildad sanerare med både asbest & pcb. Övriga meriterande utbildningar är safe construction, heta arbeten, lift & säkra lyft.
Vi kräver att du har minst B körkort.

BNB erbjuder flera vägar till utveckling inom bolaget och är en stabil & trygg arbetsgivare.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@bnbriv.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RIVNING SKÅNE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredningsbart Syd AB (org.nr 556977-2683)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
BNB SYD

Jobbnummer
9449074

Prenumerera på jobb från Beredningsbart Syd AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Beredningsbart Syd AB: