Rivare & Sanerare sökes i skåne
Beredningsbart Syd AB / Grovarbetarjobb / Landskrona Visa alla grovarbetarjobb i Landskrona
2025-08-07
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredningsbart Syd AB i Landskrona
, Stockholm
eller i hela Sverige
BNB SYD söker rivningsarbetare & sanerare. Vi ser gärna att du är utbildad sanerare med både asbest & pcb. Övriga meriterande utbildningar är safe construction, heta arbeten, lift & säkra lyft.
Vi kräver att du har minst B körkort.
BNB erbjuder flera vägar till utveckling inom bolaget och är en stabil & trygg arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@bnbriv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RIVNING SKÅNE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredningsbart Syd AB
(org.nr 556977-2683) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BNB SYD Jobbnummer
9449074