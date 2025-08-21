Rivare med erfarenhet sökes
2025-08-21
Krafta Entreprenad AB söker rivarbetare för anställning.
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av yrket. Du ska kunna ansvara för egna jobb samt ha kontakt med kund. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp. Du är skötsam, ansvarstagande och gillar högt tempo.
Alla utbildningar och körkort är ett plus, men inte ett krav.
Du ska behärska svenska och/eller engelska språket i tal och skrift.
För att säkerställa hög kvalitet i vår rekrytering vill vi informera om att ni som går vidare i rekryteringen kommer att efter ert godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
All ansökan sker på mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: arbete@kraftabygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krafta Entreprenad AB
(org.nr 556807-6573)
9469518