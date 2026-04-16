Rivare/Asbestsanerare/Håltagare sökes

Vallda Riv och Håltagning AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2026-04-16


Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vallda Riv och Håltagning AB i Göteborg

Vi växer och söker nu två erfarna och engagerade medarbetare inom rivning, asbestsanering och håltagning till vårt team.

Om tjänsten
Arbetet innebär varierande uppdrag inom rivning, asbestsanering och håltagning på bygg- och renoveringsprojekt. Du arbetar både självständigt och i team, med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rivningsarbete, asbestsanering och/eller håltagning
Är noggrann, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Klarar fysiskt arbete och trivs i en praktisk roll
Har B-körkort

Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Trygga anställningsvillkor enligt avtal
Varierande arbetsdagar och spännande projekt
Ett sammansvetsat team med bra arbetsmiljö

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
E-post: cs@vrh.se

Arbetsgivare
Vallda Riv och Håltagning AB (org.nr 556747-3508)

Kontakt
Christoffer Samuelsson
cs@vrh.se
0763494751

Jobbnummer
9858375

Prenumerera på jobb från Vallda Riv och Håltagning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vallda Riv och Håltagning AB: