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Partille Byggsupport AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-07-03
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Vi söker nu rivningsarbetare för att stärka vårt team. Som rivningsarbetare hos oss kommer du att arbeta med varierande rivningsprojekt där arbetsuppgifterna innefattar:
Rivning och demontering av byggnadsstrukturer.
Användning av olika verktyg och maskiner för att utföra arbetet effektivt och säkert.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
God fysisk kondition då arbetet kan vara fysiskt krävande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska eller engelska.
B-körkort är meriterande.
Certifikat för heta arbeten och liftkort är ett plus, men inget krav.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann.
Hög arbetsmoral och pålitlighet.
Flexibel och lösningsorienterad.
Meriterande:
Erfarenhet.Körkortskrav
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt företag.
Möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning.
Ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansok@bygg-support.se
. Märk din ansökan med "Rivningsarbetare". Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: ansok@bygg-support.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Byggsupport AB
(org.nr 556954-3191) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9992425