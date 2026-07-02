Ritnings- och beredningsspecialist
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2026-07-02
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Vill du tillhöra ett företag med mångårig erfarenhet inom byggnation och inomgårdsutrustning för lantbruk – ett företag med yrkesstolthet och hjärta för såväl de tekniska detaljerna som djuren och människorna? Nu söker vi en ritnings- och beredningsspecialist som vill kombinera kreativt ritningsarbete med struktur och noggrannhet – och vara med och utveckla våra arbetssätt.
Vårt huvudkontor, tillverkning och lager ligger i Rydsnäs i södra Östergötland, nära gränsen till Småland – mitt i en aktiv landsbygd där vi lärt oss vad som krävs för att effektivt möta våra kunders behov.
Är du en strukturerad och noggrann problemlösare? Då kan detta vara din nästa möjlighet!
Om rollen
Som ritnings- och beredningsspecialist ritar du vår inredning och utrustning i stallbyggnader och bereder order för tillverkning och montage. Ritning och beredning är dina huvuduppgifter. Du är en nyckelperson mellan sälj, säljstöd och produktion och har en arbetsdag som sällan är den andra lik. Du får dessutom vara med och driva utvecklingen av vårt ritnings- och beredningsarbete framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Förslagsritningar och bygghandlingar i AutoCAD och/eller Revit för inomgårdsutrustning och montage
• Orderberedning för tillverkning och montage
• Vara med och driva utvecklingen av vårt ritnings- och beredningsarbete för ökad effektivitet och kvalitet
• Delta vid behov i kundmöten, byggmöten och aktiviteter
Vi söker dig som
• Har mycket god vana av AutoCAD och Revit (eller motsvarande)
• Är van att ta fram bygghandlingar och underlag
• Är strukturerad, noggrann och gillar att vara med och förbättra arbetssätt
• Har god allmän systemvana, gärna erfarenhet av affärssystemet Monitor
Meriterande: erfarenhet av orderberedning, samt lantbruksintresse – gärna med erfarenhet av djurhållning inom Nöt.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, flexibel och tekniskt nyfiken, som gillar en roll med stort eget ansvar och ägandeskap. Du uppskattar variation, har ett tydligt sätt att kommunicera och vill utvecklas tillsammans med oss och våra kunder. Hos oss är vi prestigelösa och hjälps åt.
Vi erbjuder
En bred och varierande roll med stora möjligheter att påverka, i ett engagerat och prestigelöst team. Du blir en del av ett företag som värdesätter initiativ, ansvar och samarbete, och som ingår i den finska, familjeägda koncernen Pellon Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ydre-Grinden AB
(org.nr 556214-2397)
Rydsnäs Industriområde 3 (visa karta
)
573 75 YDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ydre-Grinden AB Jobbnummer
9988532