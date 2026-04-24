Risk- och nyttovärderare - mikrobiologi
Livsmedelsverket / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-04-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till vårt viktiga arbete för att ingen ska bli sjuk av mat eller dricksvatten? Är du intresserad av riskvärdering och vill arbeta vetenskapligt med frågor som kommer till nytta för alla i Sverige? Då kan det här jobbet vara något för dig! Vi erbjuder ett varierat arbete i en stimulerande arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!
Varför Livsmedelsverket?
Livsmedelsverket arbetar för att säkerställa att mat och dricksvatten är säkra, rätt märkta och hållbara för Sveriges konsumenter. Vi spelar en nyckelroll i Sveriges civila försvar och för en robust livsmedelsförsörjning. Genom effektivt och kvalitetssäkert arbete tar alla medarbetare ansvar för uppdrag och utveckling, och genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
Avdelningen för risk- och nyttovärdering
Avdelningen består av tre enheter; biologiska faror, toxikologi och nutrition, med ca 35 medarbetare. På avdelningen arbetar vi tillsammans med att göra risk- och nyttovärderingar, ta fram olika kunskapsunderlag samt genomföra undersökningar om matvanor och livsmedel. Dessa utgör viktiga vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets rekommendationer och råd, lagstiftning och för den riskbaserade livsmedelskontrollen. Du kommer att tillhöra Enheten för biologiska faror med 8 engagerade medarbetare som har en stor samlad kompetens och erfarenhet inom området livsmedelsmikrobiologi och hälsorisker med livsmedelsburna patogener.
Din roll
Du kommer att utvärdera, sammanställa och presentera vetenskapliga underlag om olika mikroorganismer i livsmedel, inklusive dricksvatten. Fokus för rollen är riskvärdering av livsmedelsburna bakterier, virus och parasiter. Ytterligare områden där frågor kan bli aktuella är till exempel tarmfloran, primärproduktion, tillverkningsprocesser eller potentiella nya faror. Statistik och modellering är viktiga arbetsverktyg i rollen. Arbetet ger även möjlighet att arbeta i nationella och internationella nätverk och vetenskapliga grupper.
Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt målgruppers behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar samt är delaktig i enhetens förbättringsarbete.
Din kompetens
Vi söker dig med akademisk examen inom mikrobiologi och det är meriterande med forskarexamen. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att skriva och presentera vetenskapliga rapporter och underlag samt ha god förmåga att söka, kritiskt granska och sammanfatta vetenskaplig information. Du behöver även ha kunskap och erfarenhet inom livsmedelsmikrobiologi.
Har du aktuell kunskap och erfarenheter inom statistik och modellering (prognosmikrobiologi) i R eller annan motsvarande programvara är det meriterande för tjänsten. Även kunskap inom primärproduktion är meriterande. Likaså är det meriterande att ha erfarenhet av myndighetsarbete, riskvärdering samt processer inom livsmedelsproduktion. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull och har ett gott omdöme. Du är flexibel och lösningsorienterad. Arbetsuppgifterna kräver ett noggrant och strukturerat arbetssätt samt förmåga att arbeta självständigt och slutföra uppgifter. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, lätt för att samverka med experter inom olika kompetensområden och gärna delar med dig av din expertkunskap. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Christina Lantz. Representant för Saco-S är Åsa Svanström och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-05-11. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/01725.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för risk- och nyttovärdering, Enheten för biologiska faror.
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
751 26 UPPSALA Jobbnummer
9873917