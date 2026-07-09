Risk & Resource Manager
Saab Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-07-09
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du arbeta i en strategisk nyckelroll där du bidrar till att skapa struktur, transparens och effektiva beslutsunderlag i en komplex verksamhet? Vi söker nu en erfaren och analytisk strateg som vill ta ett helhetsgrepp och utveckla oss på Business Unit (BU) Aerospace Systems inom Risk & Resource Management.
Som Risk & Resource Manager arbetar du nära affärsenhetens ledning, program och funktioner, där du är med och tar fram beslutsunderlag, scenarier och rekommendationer till ledning och styrgrupper. Du ansvarar för att utveckla och säkerställa effektiva arbetssätt för att identifiera, värdera och hantera risker samt optimera nyttjandet av våra resurser över tid. Du driver utvecklingen av gemensamma arbetssätt, uppföljning i planering och leverans och säkerställer att dessa omsätts i praktiken i både linje- och programorganisation.
Rollen omfattar ett helhetsansvar för vårt BU's:
Risk Management, inklusive Enterprise Risk Management (ERM), projektrisker samt Business Continuity Management (BCM)
Resource Management, inklusive Resource & Capacity Management (RCM), Sales & Operations Planning (S&OP) samt Strategic Workforce Planning (SWP)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Leda utveckling och implementering av processer inom risk management och resource management
Samordna riskhantering på affärsenhets- och programnivå
Driva och vidareutveckla arbetssätt kopplat till S&OP-processen, inklusive koppling mellan efterfrågan, kapacitet och leverans
Stödja program och linje i kapacitetsplanering, prioritering och resursbalanseringPubliceringsdatum2026-07-09Profil
Du är en engagerad och ansvarstagande person som trivs i tvärfunktionella samarbeten. Du arbetar strukturerat och kvalitetssäkert, och har en god förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med såväl interna som externa intressenter, såsom kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Du har en stark analytisk förmåga och kan se helheten samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov. Du skapar engagemang och delaktighet genom tydlig kommunikation och har en naturlig nyfikenhet som driver dig att utveckla och förbättra arbetssätt.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning, exempelvis inom industriell ekonomi, systemvetenskap eller maskinteknik - alternativt motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av strategiskt arbete inom riskhantering, resursplanering eller närliggande områden
Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya verksamheter och förstå processer och behov
Trivs i en föränderlig miljö och har ett lösningsorienterat och prestigelöst arbetssätt
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av verktyg som stödjer S&OP, riskhantering eller workforce planning är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9997974