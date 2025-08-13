Risk manager till Försäkringsavdelningen
2025-08-13
Har du gedigen erfarenhet av riskhantering och säkerhetsfrågor? Vill du använda din kompetens för att stärka och utveckla riskhanteringsarbetet inom den statliga sektorn? Hos oss får du en unik möjlighet att bidra till ett tryggare myndighetssverige - samtidigt som du får en bred kunskap i statliga myndigheters uppdrag och arbete. Kanske är det just dig vi söker!
Försäkringsavdelningen på Kammarkollegiet fungerar som statens försäkringsbolag där vi arbetar med riskhantering och skadereglering för statliga myndigheter och stiftelser. Vi hanterar försäkringar för områdena verksamhet, person, resor, och fordon. Försäkringsavdelningen har drygt 40 medarbetare och erbjuder ett nytt aktivitetsbaserat kontor i Karolinen, Karlstad. Vår verksamhet genomgår just nu en omfattande digitalisering där vi utvecklar e-tjänster och plattformar för att säkerställa effektivare handläggning och hög service.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
I denna roll blir du en av fyra risk managers som arbetar både uppsökande och förebyggande nära ansvariga ute på myndigheterna. Du hjälper dem i deras arbete med systematiskt risk- och säkerhetsarbete och informerar om skadeförebyggande åtgärder kopplat till deras verksamhet både vad gäller fysiska risker och risker kopplat till beteenden. Inför och efter varje riskrondsbesök sammanställer du information och underlag för att tydliggöra förväntningar på myndigheterna inför besöket och uppföljande åtgärder efter besöket. Resultatet av riskrondbesöket förmedlas även vidare in i försäkringsverksamheten och kan bland annat utgöra underlag för premiesättning, villkor och fortsatta dialoger.
Vi arbetar också aktivt med att förbättra riskmedvetenheten inom staten och att integrera förebyggande åtgärder som ett naturligt led i vår försäkringsverksamhet varför du som risk manager kommer att arbeta nära våra skadereglerare och försäkringsanalytiker. Du utgör ett stöd och bollplank för bedömning av vilka risker som kan försäkras in, behov av villkor och säkerhetsföreskrifter samt stöd i skaderegleringen när en skada inträffat.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som Kammarkollegiet bedömer relevant för tjänsten samt minst tre års erfarenhet av att arbeta med riskhantering och säkerhetsfrågor. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta systematiskt med riskanalyser i en organisation där du självständigt har gjort analyser och tagit fram rekommenderade åtgärder. Du kan exempelvis ha arbetat i motsvarande roll på ett försäkringsbolag eller med att bedöma och hantera större operativa risker på ett större företag eller myndighet. Du kan även ha arbetat med att utforma olika säkerhetslösningar för kunder som ska se över eller bygga upp sitt skal- och brandskydd. Eftersom en del resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
Meriterande för tjänsten är risk- eller brandingenjörsutbildning samt gedigen tidigare erfarenhet av att arbeta med riskhantering med inriktning mot fysisk säkerhet och skalskydd. Har du erfarenhet av att driva projekt ses det som meriterande då du tillsammans med kollegor kommer att driva, organisera och utbilda myndighetssverige i rikshanteringsfrågor.
Vi söker dig som uppskattar att vara ute och arbeta i verksamheter, är inspirerande och trygg i din roll samt som har ett ödmjukt förhållningssätt. Du är analytisk och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Du har god förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete utifrån ett strategiskt och övergripande perspektiv. Förmåga till helhetsperspektiv är också en viktig egenskap i denna roll. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift, är tydlig i din kommunikation och kommer med väl underbyggda förslag och rekommendationer. Du är pedagogisk och har förmågan motivera och engagera din omgivning. Naturligtvis har du ett eget driv och god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast (enligt överenskommelse). Tjänstgöringsorten är Karlstad med möjlighet till distansarbete 1-2 dagar/vecka. Arbetet innebär omkring 15 resor per år, de flesta över dagen. Du har stor möjlighet att själv påverka planeringen och styra när resorna förläggs. Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.Så ansöker du
Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och för en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev. Vi använder i stället urvalsfrågor som vi ber dig besvara så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2025.Kontakt
Vi samarbetar i denna rekrytering med Jefferson Wells. Om du har frågor kring rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Therese Thunström på therese.thunstrom@jeffersonwells.se
.Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
