Risk Manager - Information Security & Third Party Risk | Swedbank
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2026-07-09
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Vill du spela en nyckelroll i att stärka riskhanteringen inom Svensk Bankverksamhet och Wealth Management? Brinner du för informationssäkerhet, tredjepartsrisker och att skapa trygghet i en komplex och föränderlig miljö?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Driva och utveckla arbetet med icke-finansiella risker med särskilt fokus på informationssäkerhet, cyberrisker och tredjepartsrisker.
Stödja verksamheten i att identifiera, analysera, bedöma och hantera operationella, regulatoriska, strategiska och hållbarhetsrelaterade risker.
Vara en nyckelperson i bankens arbete med att stärka riskhanteringen i linje med affärsstrategi, regulatoriska krav och förändrade hotbilder.
Bygga upp specialistkompetens inom informationssäkerhet och Third Party Risk Management och på sikt bli en av teamets ledande experter inom området.
Utmana och stötta verksamheten i frågor kopplade till informationssäkerhet, outsourcing, leverantörsrisker och hantering av kritiska tredjepartsleverantörer.
Bidra till att stärka bankens säkerhetskultur genom att öka riskmedvetenheten och främja ett gemensamt ansvarstagande för säkerhet och riskhantering.
Delta i och stödja processer för skydd av informationstillgångar, klassificering av information, riskbedömningar samt uppföljning av säkerhetskrav.
Samarbeta nära kollegor inom verksamheten, IT, säkerhet, inköp, juridik och andra specialistfunktioner för att säkerställa en effektiv och integrerad riskhantering.
Stödja och vägleda avtalsägare i arbetet med att förvalta och följa upp avtal genom hela avtalets livscykel.
Få möjlighet att påverka bankens utveckling och bidra till säkra och hållbara tjänster för både kunder och medarbetare.
I denna roll behöver du:
Erfarenhet av riskhantering, informationssäkerhet, intern kontroll eller liknande område.
God förståelse för informationssäkerhetsrisker, cyberhot och tredjepartsrisker.
Erfarenhet av riskanalyser, kontrollutvärderingar eller regulatoriskt arbete.
Förmåga att omsätta komplexa riskfrågor till konkreta och affärsmässiga rekommendationer.
Ett starkt eget driv och förmåga att skapa förtroende hos olika intressenter.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget.
"Bli en del av vårt team och...
ta chansen att få jobba både operativt och taktiskt tillsammans med ett härligt team av kollegor där du kommer att få möjlighet att påverka i stort och smått. Hos oss får du möjlighet att arbeta i skärningspunkten mellan risk, säkerhet och affär. Rollen erbjuder stor bredd, många kontaktytor och möjlighet att påverka hur banken utvecklar sin förmåga att hantera informationssäkerhets- och tredjepartsrisker i en tid där kraven från omvärlden och regulatorer ökar. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens, högt till tak och stort mandat att driva förändring." Fredrick Biström, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-08-14.
Under sommaren är ansvarig rekryterare och chef på ledighet, vilket innebär att vi påbörjar urvalet i början av augusti och att återkoppling kan dröja något längre än vanligt.
Placeringsort: Stockholm, Sundbyberg
Rekryterande chef: Fredrick Biström
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt då det är sommarsemester.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-SW1
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tt-swedbank-27357-19227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753), https://jobs.swedbank.com
Landsvägen 40 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Swedbank Jobbnummer
9998032