RiseRank söker en Spansktalande Account Manager
Blackfish Core AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-12
Om RiseRank och koncernen
RiseRank är en del av Blackfish-koncernen en entreprenörsdriven koncern med fyra aktiva bolag inom försäljning, marknadsföring och digitala tjänster.
RiseRank är koncernens nyaste och mest snabbväxande bolag, en digital marknadsföringsbyrå som hjälper företag att synas lokalt där deras kunder faktiskt söker. Genom att optimera företagsprofiler på över 30 plattformar bland annat Google, Apple och Bing ökar vi företags synlighet och stärker deras varumärke och driver fler kunder till deras verksamheter.
Efter stark etablering i Stockholm, Göteborg och Malmö står RiseRank nu inför nästa steg, en internationell expansion till Spanien inom kort.
Om rollen
Nu söker vi en spansktalande Account Manager till vårt kontor i Stockholm som vill vara en del av vår internationella tillväxtresa.
I rollen arbetar du med B2B-försäljning inom digital marknadsföring, där ditt fokus är att boka dina egna möten utifrån färdiga kundlistor, hålla professionella kundmöten, presentera våra tjänster och stänga affärer. Du kommer att arbeta både mot svenska företag och mot kunder i Spanien genom digitala möten och för rätt person finns det även möjlighet att på sikt flytta till Spanien när kontoret där öppnas.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med i ett snabbväxande företag, bygga internationella kundrelationer och ta nästa steg i din säljkarriär.
Vem vi söker:
Minst 2 års erfarenhet av uppsökande försäljning
Flytande spanska och svenska i tal och skrift (krav)
Stark kommunikativ förmåga och trygg i kunddialoger
Självgående, målinriktad och trivs i en prestationsbaserad miljö
Meriterande:
Erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av fältförsäljning
Kunskap eller intresse för digital marknadsföring, SEO eller SaaS-tjänst
Körkort
Vi erbjuder:
Fast lön + tickande provision utan tak
Bonusar redan från kravnivåer
Tydlig karriärväg inom B2B-försäljning och ledarskap
Möjlighet att på sikt flytta till vårt framtida kontor i Spanien
En entreprenörsdriven kultur med energi, korta beslutsvägar och stark teamkänsla
Kontaktperson för eventuella frågor:
Emmy Zachrisson E-postadress: emmy@riserank.se
Jobbtyp: Heltid
Arbetsort: På plats Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blackfish Core AB
(org.nr 559346-0743), https://www.riserank.com/ Arbetsplats
RiseRank Kontakt
Emmy Zachrisson emmy@viafield.se 076- 872 31 42 Jobbnummer
9602082