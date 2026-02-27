Ringsbergskolan söker lärare i spanska
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Välkommen till Ringsbergskolan! Vi söker dig som är spansklärare för att undervisa skolans elever i årskurs 6-9.
Ringsbergskolan är en F9 skola med ca 270 elever i centrala Växjö. Ringsbergskolans pedagogiska plattform är estetiska lärprocesser, något som uppmärksammats både lokalt och nationellt. Under åren har flera nationella och europeiska priser tilldelats skolan. Verksamheten och undervisningen på Ringsbergskolan är dynamisk och framåtsträvande. Vi har flera gånger utsetts till skolbibliotek i världsklass. Vi arbetar strukturerat med elevhälsoarbete och har de senaste åren särskilt fokuserat på elevers närvaro i skolan, bland annat genom anställning av elevkoordinatorer. Det innebär att klassföreståndare i åk 4-9 har reell avlastning i den del av uppdraget som innefattar mentorskap för elever.
Delaktighet, engagemang och eget ansvar är ledord i skolans arbete. Lärarna har sedan skolans start år 2000 semesteranställning, dvs arbetar 40h i veckan och ansöker om semester vid ledighet. Lärarna är väl förtrogna med skolans styrdokument och kan därför arbeta både ämnesövergripande och ämnesspecifikt. En annan framgångsfaktor är en helhetssyn på barnens skoldag, vilket innebär att flera lärare arbetar del av tjänst på fritidshemmet. Hos oss är arbetslaget viktigt och arbetslagen är mycket självständiga i design av undervisning utifrån estetiska lärprocesser på Ringsbergskolan. All personal på skolan arbetar också tillsammans, till exempel med skolans läsårsmål eller med läsårstema i F-9 perspektiv. Ditt bidrag blir viktigt i kreativa och utvecklande diskussioner om undervisning och lärande.
Läs gärna mer om skolan på www.vaxjo.se/ringsbergskolan
Vi söker dig som är spansklärare för att undervisa Ringsbergskolans elever i åk 6-9 i spanska. Du har också språksamling, som är våra elevers första möte med moderna språk. Det är 20 minuter/vecka i åk 3-5, för att motivera inför det kommande språkvalet i åk 6. I tjänsten kan det över tid också ingå ämnesövergripande arbete.
Tjänsten omfattar 50% och är tillsvidare. Du samarbetar med övriga lärare i moderna språk, för att erbjuda eleverna kvalitativ språkundervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i spanska. Meriterande är också om du har behörighet i fler ämnen.
Du är tydlig, engagerad, handlingskraftig, flexibel, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga med elever, föräldrar och kollegor. Du kan arbeta i team, men också ansvara för att fatta självständiga beslut. Du är intresserad av estetiska lärprocesser och din egen professionella utveckling. Du har förmåga att möta elever i behov av särskilt stöd.
Varmt välkommen med din ansökan!
