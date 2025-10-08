Ringhals söker Operatörer till Bevakningscentralen
2025-10-08
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och skapa trygghet och skydda Ringhals mot yttre hot? Sök då till oss på Bevakningscentralen som arbetar dygnet runt, året om för att säkerställa anläggningens säkerhet. Ett jobb som innebär högt ansvarstagande och noggrannhet, men även stort utrymme för personlig utveckling.
Vilka är vi?
Vi är en grupp med ett viktigt uppdrag - att skydda Ringhals anläggning och skapa trygghet!
Gruppen ingår i enheten Anläggningsskydd och bevakning, som arbetar med att skydda anläggningen mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka eller olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall.
Enheten har en stor operativ verksamhet och samverkar tätt med både interna funktioner och externa myndigheter. Enheten är i en utvecklingsfas och en mängd initiativ pågår för att bättre anpassa verksamheten utefter ett ständigt utvecklande omvärldsläge.
Bevakningscentralen har det operativa ansvaret för driften av det fysiska skyddet, samt leder och fördelar uppgifter till den övriga bevakningsorganisationen.
Som operatör i Bevakningscentralen har du en avgörande roll i att skydda och säkra vår anläggning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att hantera olika typer av ärenden såsom larmhantering, radio- och telefonkommunikation samt upprätta, hantera och bedöma säkerhetsavvikelser.
Du arbetar i flera IT-system som hjälper dig att söka information för att skapa en bättre lägesbild. Du kommer biträda bevakningsorganisationen med ledningsstöd vid såväl dagligt rutinarbete som vid uppkomna händelser.
I arbetet som operatör i Bevakningscentralen kommer du även övas i haverihantering samt hantering av andra typer av hotsituationer riktade mot Ringhals verksamhet
Kravspecifikation
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och har ett genuint intresse för samhällsfrågor och omvärldsutveckling. Du har lätt för att samarbeta, men trivs också med att ta eget ansvar.
För att lyckas i rollen har du:
fullständiga gymnasiebetyg
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
förmåga att växla tempo - från lugna rutiner till snabba insatser vid händelser
Tjänsten innebär skiftgång. Vilket innebär återkommande både dag - kvälls och nattarbete där det mellan skiftperioderna finns mycket god tid för fritid och återhämtning
Arbetsbelastningen i Bevakningscentralen varierar över tid. Därför är det viktigt att du kan tempoväxla från ett lågintensivt informationsflöde till att anpassa dig till en uppkommen händelseutveckling.
Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga, som bidrar till ett tryggt och professionellt arbetsklimat. Din förmåga att skapa tillit och fungera väl i grupp är avgörande för att vi ska trivas tillsammans och lyckas i vårt uppdrag
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. Vi har en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Ringhals
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Viktor Ulrikson tfn 0702215311
För frågor om rekryteringsprocessen Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 26/10 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar enbart ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester.
Vi ser framemot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
