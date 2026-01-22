Riksarkivet söker upp till tre ML-ingenjörer
2026-01-22
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras.
Du kommer att ingå i Riksarkivets AI-labb och arbeta framförallt med utveckling av modeller för att extrahera text och siffror från skannade dokument eller kartor. Vidare kommer du att medverka i arbete med att ta fram träningsdata från rådata, i test och utvärdering av nya modeller och arkitekturer, och i dokumentation och publicering av träningsdata och modeller. Som ML-ingenjör i ett litet team kommer du förvantas att och ha möjlighet att delta brett inom enhetens arbetsuppgifter.
Kontexten för ditt arbete är oftast Riksarkivets medverkan i forskningsinfrastrukturer och projekt eller utvecklingen av den Nationella arkivdatabasen och dess tjänster för tillgängliggörande av arkivens innehåll.
Utbildningsbakgrund
Du har relevant utbildning från universitet tex civilingenjörs- eller Mastersexamen med inriktningar såsom datavetenskap eller datateknik, eller motsvarande förvärvad och dokumenterad kompetens.
Meriterande
Du har även utbildning inom IT-/cybersäkerhetErfarenheter
Du har minst 3 års yrkeserfarenhet som ML-ingenjör eller liknande roller.
Som del av din ansökan vill vi att du skickar in arbetsprover som du tycker visar på din förmåga och potential. Vår utvärdering av dina arbetsprover kommer att vara ett av våra urvalskriterier. Skicka in arbetsproverna i form av länkar till där vi kan finna dem eller som appendix till ditt personliga brev.
Meriterande
Har du på egen tid varit aktiv inom något öppet källkodsprojekt, utveckling av öppna modeller, eller initiativ för öppen data? Det ser vi som meriterande och vill gärna att du beskriver vad som driver dig att vilja bidra till dem och på vilket sätt du deltagit.
Kunskapskrav
• Du har god teoretisk kunskap om AI och ML
• Du har goda kunskaper om och erfarenhet av att bygga och använda dig av Linux- och Kubernetesbaserade miljöer och infrastrukturer
• Du har erfarenhet av att bygga och underhålla dataflöden, från rådata till strukturerade dataset. Du kan designa processer som säkerställer datakvalitet och spårbarhet genom hela kedjan.
• Erfarenhet av MLOps i praktiken: produktionssättning, loggning, monitorering och felsökning. Du är bekväm med att röra dig mellan infrastruktur, pipelines och modellkod.
• Du har goda kunskaper i Python och har arbetat med ramverk som tex PyTorch
• Du har goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska och kan kommunicera tekniska koncept inom AI/ML-området till icke-specialister
Meriterande
• Erfarenhet av att bygga CI/CD-pipelines som automatiserar träning, testning och driftsättning. Du har erfarenhet av GitOps och ser versionshantering av data och modeller som lika självklart som för kod.
• Erfarenhet av modellutveckling och förståelse för hur träning kan skalas över flera GPU:er eller noder.
• Erfarenhet av att utveckla ML-lösningar i reglerade miljöer, där krav på datasäkerhet, spårbarhet och hantering av känsliga data är centrala. Du är van vid att översätta säkerhetskrav till fungerande tekniska lösningar.
• Kunskaper i fler programmeringsspråk än Python
• God kännedom om HuggingFace och CNCFDina personliga egenskaper
• Du har en vilja att bidra till det allmännas bästa och samhällsutvecklingen.
• Du är nyfiken, gillar att lära dig nya saker, och följer aktivt utvecklingen inom AI/ML-området.
• Du tycker om att ta dig an utmaningar, själv och som del av ett litet team.
• Du är självgående, tar initiativ, och delar gärna med dig av dina erfarenheter.
• Du får gärna ha ett intresse för historia - för på Riksarkivet förvaltar vi källorna till Sveriges historia!
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Vi erbjuder flexibla arbetstider, två arbetsdagar på distans i veckan, friskvårdsersättning, friskvårdstimme och generösa semestervillkor.
Arbetsplats: Stockholm eller Täby. Ange den arbetsplats du föredrar i din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-02-08
Medborgarskap och säkerhetsprövning:
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Riksarkivets AI-labb
Riksarkivet satsar på artificiell intelligens (AI) för att göra våra historiska arkiv mer tillgängliga och effektivisera vår handläggning. Genom AI kan stora mängder dokument analyseras snabbare och mer effektivt. Det ger både forskare och allmänheten en unik möjlighet att utforska arkivens innehåll på nya sätt. För att driva denna utveckling har Riksarkivet skapat enheten AI-labb och datatjänster. På enheten arbetar Verksamhetsutvecklare, Data scientists, ML-ingenjörer och Forskningsingenjörer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
