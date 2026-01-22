Riksarkivet söker upp till tre Data scientists
2026-01-22
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer. Vi säkrar samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang och äkthet. Vi fokuserar på användarnas behov när vi beskriver och vårdar arkiven, när vi gör dem tillgängliga och när vi reglerar hur de ska hanteras.
Du kommer att ingå i Riksarkivets AI-labb och arbeta framförallt med utveckling av modeller för att extrahera text och siffror från skannade dokument eller kartor. Vidare kommer du att medverka i arbete med att ta fram träningsdata från rådata, i test och utvärdering av nya modeller och arkitekturer, och i dokumentation och publicering av träningsdata och modeller.
Kontexten för ditt arbete är oftast Riksarkivets medverkan i forskningsinfrastrukturer och projekt eller utvecklingen av den Nationella arkivdatabasen och dess tjänster för tillgängliggörande av arkivens innehåll.
Om dig
Du har relevant utbildning från högskola/universitet med inriktning såsom datavetenskap, datateknik, eller motsvarande förvärvad och dokumenterad kompetens.
Meriterande
Du har även utbildning inom humaniora, gärna med inriktning mot språk eller lingvistik.Erfarenheter
Du har 1-3 års yrkeserfarenhet, motsvarande att du har haft eller nyligen haft en junior roll och vill ta ett steg vidare i din karriär.
Som del av din ansökan vill vi att du skickar in arbetsprover som du tycker visar på din förmåga och potential. Vår utvärdering av dina arbetsprover kommer att vara ett av våra urvalskriterier. Skicka in arbetsproverna i form av länkar eller som appendix till ditt personliga brev.
Meriterande
Har du på egen tid varit aktiv inom något öppet källkodsprojekt eller initiativ för öppen källkod, data eller kunskap? Det ser vi som meriterande och vill gärna att du beskriver vad som driver dig att vilja bidra till dem och på vilket sätt du deltagit.
Kunskapskrav
• Du har god teoretisk kunskap om AI och ML
• Du har goda kunskaper i Python och har arbetat med ramverk som tex PyTorch
• Du har goda kunskaper i god kodhantering och dokumentation av källkod
• Du har goda kunskaper i att bearbeta och förvalta data i syfte att göra dem användbara som träningsdata
• Du har goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med ML-baserad OCR eller HTR, speciellt applicerat på historiska texter
• Erfarenhet av att arbeta med utveckling av modeller som kan analysera komplexa dokumentlayouter, t.ex. tabeller, för att extrahera text och siffror ur dem
• Erfarenhet av att arbeta med och/eller utveckla/förfina språkmodeller
• Kunskaper i fler programmeringsspråk än Python, speciellt JavaScript eller .NET C#
• Erfarenhet av att delta i öppna källkods-projekt
• Erfarenhet av att arbeta i forskningskontext med akademiska forskare som "slutanvändare"
• Erfarenhet av att skriva papers eller göra presentation i forskningskontext Dina personliga egenskaper
• Du drivs av en vilja att bidra till det allmännas bästa, till forskning och utveckling, och till öppen kunskap, data och källkod.
• Du är nyfiken, gillar att lära dig nya saker, och följer aktivt utvecklingen inom AI/ML-området.
• Du tycker om att ta dig an utmaningar, själv och som del av ett team.
• Du får gärna ha ett intresse för historia - för på Riksarkivet förvaltar vi källorna till Sveriges historia!
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Vi erbjuder flexibla arbetstider, två arbetsdagar på distans i veckan, friskvårdsersättning, friskvårdstimme och generösa semestervillkor.
Arbetsplats: Stockholm, Täby, eller Göteborg. Ange den arbetsplats du föredrar i din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-02-08
Medborgarskap och säkerhetsprövning:
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Riksarkivets AI-labb
Riksarkivet satsar på artificiell intelligens (AI) för att göra våra historiska arkiv mer tillgängliga och effektivisera vår handläggning. Genom AI kan stora mängder dokument analyseras snabbare och mer effektivt. Det ger både forskare och allmänheten en unik möjlighet att utforska arkivens innehåll på nya sätt. För att driva denna utveckling har Riksarkivet skapat enheten AI-labb och datatjänster. På enheten arbetar Verksamhetsutvecklare, Data scientists, ML-ingenjörer och Forskningsingenjörer. Ersättning
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), http://www.riksarkivet.se Kontakt
Enhetschef, AI-labb och datatjänster
David Haskiya david.haskiya@riksarkivet.se 0104767127 Jobbnummer
9700915