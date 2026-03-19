Riksarkivet söker en Systemtekniker
Vi söker systemtekniker som ska stötta Riksarkivets produktionsverksamhet i Fränsta.
Enheten i Fränsta arbetar huvudsakligen med att digitisera analogt material i en storskalig produktionsmiljö. Produktionen består av att ta emot material, preparera, skanna och slutligen kontrollera produkten innan leverans. Materialet består av både Riksarkivets egna bestånd och uppdrag från andra myndigheter och offentliga organ.
Regeringen har nyligen aviserat en stor satsning de kommande åren på Riksarkivets arbete med att digitisera arkivmaterial för att användas som träningsdata för AI.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och generösa semestervillkor. Det går att arbeta hemifrån två dagar i veckan.
Som systemtekniker med bredd inom främst Linux samt Windows Server och mycket öppen källkodsbaserade tjänster kommer du arbeta med främst drift, underhåll och förvaltning. I arbetsuppgifterna ingår även rollen som teknisk systemförvaltare för de applikationer som stöttar bildproduktionen som verksamheten är beroende av. Vår ambition är att bedriva vårt arbete genom arbetsmetoden Kanban där du bidrar med din kompetens. Du kommer vara placerad på IT-driftsektionen inom IT-enheten. Vi är ett positivt och stöttande gäng som hjälper varandra.
Om dig
Du ska ha:
• Relevant utbildning från högskola/universitet med inriktning såsom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande förvärvad kompetens
• Minst två års erfarenhet av Linux serverdrift förvärvad under de senaste tre åren
• Minst två års erfarenhet av Windows serverdrift förvärvad under de senaste tre åren
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av drift och administration av Ubuntu
• Erfarenhet av drift och administration av LAMP-applikationer(Linux PHP, MySQL, Apache)
• Erfarenhet av drift och administration av Saltstack, Ansible eller motsvarande automationslösningar.
• Erfarenhet av lagring och backup.
• Erfarenhet av servervirtualisering
• Erfarenhet av DevOps
• Gedigen erfarenhet inom IT och att ha arbetat i organisationer med stora tekniska miljöer i komplexa systemlandskap med högt ställda krav.
Du trivs med att jobba tillsammans i team, men har inget emot att ibland lösa uppgifter på egen hand. Du är prestigelös, lösningsorienterad, noggrann samt säkerhetsmedveten i ditt arbetssätt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Fränsta
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-04-08
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer.
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Om IT-enheten
IT-enheten är en av enheterna inom "Avdelningen för digital utveckling och digitalt bevarande" (DUB). Enheten har idag drygt 30 medarbetare och karaktäriseras av en bred kompetens bl.a. inom IT-infrastruktur, användarstöd, systemintegration och systemutveckling.
IT-enheten ansvarar för drift av Riksarkivets centrala IT-system genom att kontinuerligt upprätthålla verksamhetens krav på tillgänglighet, funktionalitet, prestanda och säkerhet. IT-enheten är indelad i tre sektioner, Sektionen för användarstöd, Sektionen för IT-drift och Sektionen för samordning och utveckling.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), http://www.riksarkivet.se
