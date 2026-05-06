Riksarkivet söker en kundtjänsthandläggare
Riksarkivet / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-05-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksarkivet i Göteborg
, Vadstena
, Lund
, Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kundtjänstfunktionen är en del av enheten för registratur, kundtjänst och myndighetsarkiv, som är en viktig stödfunktion för hela myndigheten. Vi behöver förstärkning av en kundtjänsthandläggare med placering i Göteborg eller i Härnösand.
Som kundtjänsthandläggare på Riksarkivet har du en viktig roll i att stötta både myndigheten och allmänheten i frågor till oss. Du kommer att arbeta tillsammans med ett team av kundtjänsthandläggare spridda över landet som hanterar kundbemötandet för hela Riksarkivet.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att svara på inkommande samtal och mejl om våra arkivbestånd, frågor kring utlämnande av allmän handling samt handläggningstider Du kommer att vägleda människor i våra digitala tjänster och till samhällsviktig information som finns i våra arkiv.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av att ha jobbat i en service- och vägledande roll inom offentlig sektor
God datorvana
Goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Kunskap om offentlighets- och sekretesslagen
Det är meriterande om du har
Högskolepoäng i arkiv-och informationsvetenskap eller likvärdig arbetslivserfarenhet
Om dig som person
Som person är du serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel, noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Placeringsort är Göteborg eller Härnösand
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning och provanställning på 6 månader.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-05-22
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer. Teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RA-KS 2026/00729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), https://riksarkivet.se/
Arkivgatan 9 (visa karta
)
411 34 GÖTEBORG Kontakt
Seko
Pia Nordlander pia.nordlander@riksarkivet.se 010-476 76 22 Jobbnummer
9896050