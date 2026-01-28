Riksarkivet söker en HR-specialist (visstid)
Riksarkivet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-28
Vi söker dig som med hög servicekänsla vill stötta våra chefer och medarbetare i en samhällsviktig myndighet!
Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du arbetar brett med HR-frågor. Det gör du genom att vara en av två HR-specialister som utövar stöd och rådgivning till framför allt chefer, vilka vi vill ge de bästa förutsättningar att kunna leda sina medarbetare och sin verksamhet. Du stöttar dem bland annat i frågor om arbetsrätt, rekrytering, lönerevision, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering och långsiktig kompetensförsörjning. Du bidrar även till chefernas utveckling och utbildning. I arbetet ingår en hel del personaladministration kopplat till de olika delarna.
HR-enheten består av fem medarbetare. Två HR-specialister, en löneansvarig, en löneadministratör och en HR-chef.
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning inom HR-området
• Minst fem års aktuell erfarenhet av att ha arbetat med både strategiska och operativa HR-frågor inom offentlig verksamhet
• goda kunskaper inom arbetsrätt
• goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har
• arbetat med HR-frågor inom staten
• arbetat med att hantera ärenden i personalansvarsnämnd
• utvecklat processer och stöttat chefer inom arbetsmiljöområdet.
Om dig som person
Vi vill att du känner dig trygg i rollen som HR-specialist. Du är professionell och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra människor. Du har också lätt för att ställa om och ändra inriktning när förutsättningarna förändras och du visar gott omdöme i dina handlingar och i dialogen med medarbetare och chefer. Du tar ansvar och hjälper gärna till där det behövs även om arbetsuppgiften inte faller inom ditt område. Du är noggrann och planerar ditt arbete för att leverera i tid. Du arbetar strukturerat så att du kan genomföra flera uppdrag parallellt.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-12-31
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Stockholm
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-02-15
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
