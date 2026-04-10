Riksarkivet söker en arkivarie med IT-kompetens
2026-04-10
Är du arkivarie med kunskaper i och intresse för IT och systemutveckling, då kan det här vara ett jobb för dig!
Vill du arbeta i en anrik myndighet som är inne i ett spännande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och tillgänglig organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav? De kommande åren kommer Riksarkivet att satsa på en vidareutveckling av bl a Nationell Arkivdatabas (NAD). Vi har även en målsättning att öka inflödet av mottagande av såväl analoga som teknikberoende handlingar.
Om Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv
Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv är en av enheterna inom Avdelningen för bevarande och digital infrastruktur. Enheten har idag cirka 20 medarbetare. Enheten karaktäriseras av en bred kompetens, ett öppet och lösningsorienterat arbetsklimat som sätter användaren i fokus. Enheten ansvarar för mottagande av elektroniska och audiovisuella leveranser till Riksarkivet. Vi har även systemägarskapet för Riksarkivets egenutvecklade IT-system för arkivinformation (ARKIS) och långsiktigt digitalt bevarande (RADAR) samt ansvarar för den dagliga driften av Nationell Arkivdatabas (NAD).
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak följande
arbeta med arkivering av äldre elektroniska leveranser
delta i arbetet med mottagande och utlämnande av elektroniska leveranser
delta och planera för främjandeinsatser och utbildningar för såväl interna som externa aktörer
andra arbetsuppgifter kopplade till rådgivning, ärendehantering, och digitisering kan förekomma
Vi söker dig som har
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p i för tjänsten relevanta ämnen inklusive arkivvetenskap 60 hp/40p eller motsvarande inom ABM.
Mycket god datorvana och förståelse för digital informationshantering.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av informationshantering och arkivbildning inom offentlig eller privat sektor.
Kunskaper inom systemvetenskap.
Utbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper inom SQL, XML.
Erfarenhet av arbete med systemförvaltning och systemutveckling.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av att arbeta i arkivbaserade IT-system.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vana att tala inför publik.
Dina personliga egenskaper
Du har förmågan att arbeta självständigt men trivs också med att jobba tillsammans i team. Du är prestigelös, lösningsorienterad, noggrann samt säkerhetsmedveten i ditt arbetssätt. Du har god social förmåga då tjänsten innebär täta kontakter med såväl interna som externa användare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och aktuell kompetens inom efterfrågade kunskapsområden.
Vi erbjuder dig en arbetsplats
Som med kunskap och initiativkraft säkerställer samhällets arkivinformation.
Som har en god arbetsmiljö med intressanta, utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsnytta
Som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling.
Som har kompetenta medarbetare som utöver sin profession vill påverka samhället positivt.
Som värnar din hälsa - hos oss får du friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, flexibla arbetstider och goda semestervillkor
Med möjlighet till distansarbete två dagar per vecka.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-05-01
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning och provanställning på 6 månader.
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer. Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RA-KS 2026/00609".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksarkivet
(org.nr 202100-1074), https://riksarkivet.se/
Fyrverkarbacken 13 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Kontakt
SACO
Stefan Kardell stefan.kardell@riksarkivet.se 010-476 84 62
