Ridlärare till liten ridskola
Om arbetsplatsen
Rid- och musikföreningen Lindebolarna är en liten ideell förening med ca 180 medlemmar samt ett 20-tal hästar. Anläggningen består av paddock, 23 hektar hagar med lösdrift och stall. Verksamheten bedrivs utomhus i vacker miljö med närhet till sjö och skogar.
Föreningen startade 1967. Vi driver ridskola och ridläger med stor vikt vid pedagogik och hästarnas välbefinnande. Vi är anslutna till Svenska Ridsportförbundet och Sveriges Ridlägers Riksförbund. Hos oss är alla välkomna oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet och religion.Publiceringsdatum2026-05-01Beskrivning
Vi söker dig som med stor pedagogik vill hjälpa elever att utvecklas efter sina egna förutsättningar i ridningen. Du tycker att samspel mellan häst och ryttare är viktigare än att mäta prestation. Du kan engagera och involvera en grupp elever i teorilektioner samt praktiska lektioner. Du vill vara med och skapa framtidens ridskola med hästarnas välbefinnande och ryttarnas trygghet och självkänsla.
Med små grupper och långa lektioner fokuserar vi på att våra elever får en övergripande insikt i tillvaron med hästar. Således innehåller alla ridtillfällen ledarledd rykt, ridning och teori.
Vi kan erbjuda dig en timtjänst med 1-2 fasta vardagskvällar som teoriledare samt arbete som ridlärare söndagar under höstterminen. Samt att jobba som Ridlärare ca 1-2 gånger per vecka under sommarens ridläger. Med goda möjligheter till att hoppa in som vikarie andra dagar samt fler timmar under lov när vi bedriver ridläger.
Gällande ridelever är från ridlekis/nybörjare till nivå ryttarmärke 2 med ca ålder på 4-12 år. Bredvid gång kommer ske under vårterminen.Dina arbetsuppgifter
Planera och hålla ridlektioner för elever på olika nivåer.
Hålla teorilektioner och praktiska moment efter läroplan.
Alla i stallet förekommande arbetsuppgifter.
Viss Administration
Tillsammans med verksamhetschef och kollegor planera och driva ridskolan och anläggningen framåt utefter verksamhetens mål och styrelsens direktiv.
Önskad Utbildning/kvalifikationer
Gymnasial utbildning kring hästkunskap
Ridlärarutbildning Kvalifikationer
Körkort och bil krävs för att kunna ta sig till jobbet då det ej finns kollektivtrafik i närheten
Övriga kompetenser som är meriterande
Erfarenhet av arbete i ideell verksamhet
Svensk ridlärare, lägst SRL I eller motsvarande
Hippolog, eller annan relevant pedagogisk bakgrund som vi finner likvärdig.
Minst 1 års yrkeserfarenhet inom pedagogisk inriktning till barn och ungdomar.
Du är utbildad och kunnig kring hästens inlärning och beteende.
Tillämpar forskningsbaserade metoder i din träning.
Du har specialiserat dig inom ryttarens sits och inverkan, fysiologi och kommunikation till hästen.
Lön: enligt avtal
Tillträde: Efter överenskommelse, sommar på ridläger samt mot hösten.
Vi ser fram emot din ansökan i form av ett personligt brev och CV till lindebolarna@hotmail.com
Välkommen att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: lindebolarna@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ridfören Lindebolarna
, http://lindebolarna.se
Herrgårdsvägen 5 (visa karta
)
266 93 MUNKA-LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindebolarna, Fören
9887201