Ridlärare/Stallpersonal Sökes

Söderström, Elin / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Uppsala
2025-10-22


Från årsskiftet söker vi en till kollega på 25-50%. Tjänsten innefattar stalltjänst, lektioner, hästutbildning.
Vi söker dej som har körkort och erfarenhet av ridlektioner på ridskola. Ett plus om du kan rida ponnyer eller om du är duktig på att arbeta hästen från marken.
På SPK utbildar vi elever från 3år till vuxna. Vi är i framkant i pedagogisk ridundervisning och att göra ridskolan tillgänglig för alla. Vi har Pararidning, NPF-grupper, HVB-hem, projekt med skola och mycket annat.
Mer information via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: elin@solangensridcenter.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderström, Elin
Lena-Ängeby Soläng 42 (visa karta)
743 91  STORVRETA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Söderström Elin

Kontakt
Elin Öman
elin@solangensridcenter.se
0706315570

Jobbnummer
9569142

