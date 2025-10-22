Ridlärare/Stallpersonal Sökes
2025-10-22
Från årsskiftet söker vi en till kollega på 25-50%. Tjänsten innefattar stalltjänst, lektioner, hästutbildning.
Vi söker dej som har körkort och erfarenhet av ridlektioner på ridskola. Ett plus om du kan rida ponnyer eller om du är duktig på att arbeta hästen från marken.
På SPK utbildar vi elever från 3år till vuxna. Vi är i framkant i pedagogisk ridundervisning och att göra ridskolan tillgänglig för alla. Vi har Pararidning, NPF-grupper, HVB-hem, projekt med skola och mycket annat.
Mer information via mail.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: elin@solangensridcenter.se
Detta är ett deltidsjobb.
Lena-Ängeby Soläng 42
743 91 STORVRETA
För detta jobb krävs körkort.
Söderström Elin Kontakt
Elin Öman elin@solangensridcenter.se 0706315570
