Ridlärare sökes till Tunalids Ridklubb
Tunalids Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hudiksvall Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hudiksvall
2026-02-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tunalids Ridklubb i Hudiksvall
Tunalids Ridklubb söker en engagerad och inspirerande ridlärare till vår verksamhet. Vi är en ideell förening som brinner för ridsporten, hästkunskap och gemenskap - och vi arbetar även aktivt med att främja den psykiska hälsan hos både barn och vuxna genom hästarnas unika förmåga att skapa trygghet och glädje.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som ridlärare hos oss ansvarar du för:
Att planera och genomföra lektionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer.
Att skapa en trygg, inkluderande och lärorik miljö i ridhuset och i stallet.
Att tillsammans med övriga i personalen bidra till utveckling av klubbens hästar och verksamhet.
Att delta i klubbens aktiviteter och evenemang.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är utbildad ridlärare (SRL I, II, III eller motsvarande erfarenhet).
Har ett stort intresse för hästar, ridning och pedagogik.
Är ansvarstagande, positiv och har lätt för att samarbeta.
Har förmåga att möta och inspirera ryttare på olika nivåer.
Har B-körkort (krav).
Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tjänst i en trivsam och engagerad förening med stark gemenskap.
Möjlighet att påverka och utveckla både din roll och verksamheten.
Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Tjänstgöringsgrad och anställningsform enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: ulrika.rask@tunalidsridklubb.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Urval sker löpande.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Ulrika Rask, 0705474634.
Välkommen till Tunalids Ridklubb - där ridglädje och psykisk hälsa går hand i hand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ulrika.rask@tunalidsridklubb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan ridlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tunalids Ridklubb
Tunaborgsvägen 26 (visa karta
)
824 34 HUDIKSVALL Arbetsplats
Tunalids Ridklubb Jobbnummer
9748567