Ridlärare/Ridledare sökes till dagridläger i Lund
Östra Torns Ryttarsällskap / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lund
2026-04-07
Om jobbet
Östra Torns Ryttarsällskap i Lund söker ridlärare/ridledare till våra dagridläger under juni och augusti (i juli vilar hästarna).
Som ridlärare ansvarar du för genomförande av ridläger för barn och ungdomar i åldrarna 9-20 år. Lägerverksamheten består av 3- och 6-dagars dagridläger med cirka 8-10 elever per läger..
Under lägren rider eleverna ett-två pass per dag, varvat med teori och andra aktiviteter såsom lekar, hästkunskap och praktiskt arbete i stallet (alla hästar går ute).
Arbetet innebär ett helhetsansvar för gruppen tillsammans med övrig personal, där säkerhet, struktur och ett gott bemötande är centralt.
Vad vi söker
Vi söker dig som själv har ridit på ridskola och som haft ridlektioner för barn/ungdomar. Arbetet innebär heldagar på dagridläger där genomförande av ridning, teori och andra aktiviteter för barn och ungdomar. Lägerverksamheten är intensiv, rolig och mycket varierad, med ett-två ridpass per dag och ett nära arbete med både hästar och elever.
Som ridlärare hos oss har du ett helhetsansvar för gruppen, till din hjälp har du en hjälpledare. Du planerar och håller i undervisningen, utbildar eleverna i stallet och bidrar till en trygg och strukturerad miljö. Du arbetar i nära dialog med ridskolechefen, med hästens välbefinnande i centrum.
Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som ledare. Du har god hästvana, ett väl utvecklat säkerhetstänk och förmåga att anpassa undervisningen efter olika nivåer. Du är ansvarstagande, pedagogisk och trivs med att arbeta i team.
Hos oss får du arbeta i en mindre ridskola med engagerade elever och personal. Våra ridläger är uppskattade och ger möjlighet att arbeta nära både hästar och elever under intensiva och utvecklande dagar, där relationer och utveckling står i fokus.
Om föreningen
Östra Torns Ryttarsällskap i Lund är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet, med cirka 150 medlemmar.
Föreningen har ett 13 st B-D-ponnyer och bedriver ridskoleverksamhet för barn och ungdomar. Under sommaren arrangerar vi ridläger där eleverna får lära sig mer, ha kul tillsammans med hästen.
Ansökan och tillgänglighet
Ridlägerna hålls under perioden 22 juni-15 augusti, med uppehåll för sommarbete v. 28-30. Vi planerar just nu sommarens ridläger och tillsättningen av ridlärare pågår. I din ansökan får du gärna ange vilka perioder/veckor under sommaren du har möjlighet att arbeta, så att vi kan planera verksamheten på bästa sätt.
För mer information:
Praktisk info: Helena Razdar 0734-428208
Ridskolechef: Susanne Walldoff 0706-954580 (kvällstid)
Ansökan kan skickas till e-postadress: otr.resurser@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: otr.resurser@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Östra Torns Ryttarsällskap
Östratornsvägen 34B

224 68 LUND
Östra Torns Ryttarsällskap
Helena Razdar otr.resurser@gmail.com
