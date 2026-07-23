Ridlärare 1-2 tjänster
Kils Ryttarförening / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Kil Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Kil
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils Ryttarförening i Kil Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Kils Ryttarförening är en ideell förening med ca 150 medlemmar. Vår anläggning är belägen strax utanför Kils centrum i Lökeneskogen nära sjön Fryken. Vi har två utebanor, ett ridhus, fina uterittsmöjligheter och hagar i nära anslutning till stallet. Vi har även privatstall med inackorderade hästar. Vi erbjuder ridlektioner för nybörjare till avancerad nivå samt paragrupper. Utöver vår ordinarie ridskoleverksamhet anordnar vi pararidläger, tävlingar och andra hästrelaterade aktiviteter som skapar gemenskap och glädje för våra medlemmar.Om tjänsten
Vi söker en till två ridlärare beroende på sysselsättningsgrad. Som ridlärare hos oss ansvarar du för:
• Att planera och leda ridlektioner och teori, varierat på alla nivåer från nybörjare till dressyr- och hopptrim med en långsiktig planering för elevernas utveckling
• Tillridning av ridskolans hästar
• Viss administration kring ridskoleverksamheten
• Planering och deltagande vid aktiviteter, kurser och läger
• Häst- och stallrelaterade uppgifter
• Arbetstiden är förlagd både till dag- och kvällstid samt helg.
• Flexibel sysselsättningsgrad från timanställning till ca 70 % deltid. Del av tjänsten är ett vikariat.
Vi söker dig som
• Är utbildad ridlärare (SRL eller motsvarande) alternativt annan bakgrund som vi bedömer likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av ridundervisning
• Har ett genuint intresse för att arbeta med både barn och vuxna och skapa en positiv lärandemiljö. Du är en förebild för våra elever.
• Är en engagerad, strukturerad, ansvarstagande, flexibel och utvecklingsinriktad person.
• Har en god administrativ förmåga och är van att kommunicera via både mejl och sociala medier.
• Har minst B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av systemet Hippocrates. Vi kommer också att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tillträde:
24 augusti eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan, CV och personligt brev via e-post till:styrelsen@kilsrf.se
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 23/8 2026 men anställning kan ske innan det.
Har du frågor eller vill veta mer så kontakta föreningens ordförande Maria Halvardsson 070-6288954. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: styrelsen@kilsrf.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kils Ryttarförening
, https://kilsryttarforening.klubbenonline.se/
Lökene Mon (visa karta
)
665 91 KIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils Ryttarförening Kontakt
Ordförande styrelsen
Maria Halvardsson styrelsen@kilsrf.se 070-6288954 Jobbnummer
10010354