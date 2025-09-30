Rfsu-Kliniken Söker En Legitimerad Psykoterapeut
Vill du vara med i RFSUs arbete att bidra till en värld där alla människor är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet? Nu söker RFSU-kliniken en legitimerad psykoterapeut med särskilt fokus på samtal inom familjerådgivning. Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
RFSU-kliniken är en del av RFSU, som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Klinikens arbete består av familjerådgivning, sexologisk rådgivning, psykoterapi, sexualmedicin och utvecklingsarbete. Vi välkomnar alla personer till vår verksamhet, men arbetar särskilt för att nå dem som ofta har sämre tillgång till vård, exempelvis hbtqi-personer, personer som riskerar att utsättas för rasism och personer med funktionsvariationer. Vi har hög kompetens inom området som rör sexualitet och är vana att möta klienter som lever i normbrytande relationer.
Om rollen
I den här rollen som som psykoterapeut på RFSU-kliniken arbetar du i huvudsak med partnersamtal inom ramen för familjerådgivning. Du erbjuder kvalificerad relationsrådgivning när svårigheter med närhet, lust och intimitet orsakar relationsproblem eller när andra svårigheter påverkar relationer.
Du arbetar självständigt med klientsamtal och i rollen ingår bedömning, rådgivning, stöd, psykoterapi och samarbete med kollegor på kliniken samt med övriga delar av hela RFSU.
Jämlikhet och antirasism
RFSU har ett aktivt antirasistiskt arbete. Vi arbetar systematiskt för en jämlik och inkluderande organisation där fler människor med olika perspektiv och erfarenheter vill och kan engagera sig. Målet är att intersektionella feministiska och antirasistiska perspektiv ska genomsyra all vår verksamhet, samt att motarbeta diskriminering som begränsar gruppers tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter. Därför är det viktigt att alla våra medarbetare har en grundläggande förståelse för intersektionella feministiska och antirasistiska perspektiv, vi ser även egen levd erfarenhet som kompetens.
Om dig
Vi söker dig som...
• är legitimerad psykoterapeut
• har erfarenhetet av att arbeta självständigt med klientsamtal, både individuella och partnersamtal
• har vana av att samtala om sexualitet och sexuell hälsa i klientsamtal
• är trygg och bekväm att arbeta på svenska
Det är även meriterande om du...
• har utbildning inom sexologi
• har vana och erfarenhet av att möta målgrupper som liknar RFSU-klinikens
• kan bedriva klientsamtal på andra språk än svenska
Vi söker dig som är engagerad och professionell. Du har ett genuint intresse för relationer och sexualitet och för hur dessa områden påverkar människors liv. Du håller dig gärna uppdaterad kring forskning inom SRHR, och vill vara med och utveckla vår verksamhet. För rollen som psykoterapeut lägger vi också stor vikt vid dina personliga och professionella egenskaper.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med start i vår. Tillsvidareanställningar inleds med 6 månaders provanställning.
RFSU har kollektivavtal där det bland annat ingår tjänstepension, samt förmåner såsom 37,5 timmars arbetsvecka, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet till subventionerad lunch (Edenred).
Vår klinik ligger på Södermalm i centrala Stockholm.
Ansökan och rekryteringsprocess
Sök tjänsten genom att klicka på knappen Ansök nedan. Du kommer att fylla i dina kontaktuppgifter samt svara på några urvalsfrågor och ladda upp ditt CV, observera att vi inte tar emot personligt brev. Sista ansökningsdag är 21 oktober.
Vi arbetar med urval löpande under ansökningstiden, och kommer höra av oss till samtliga sökande inom några veckor efter sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik som har funnits sedan 1933. Genom kunskap, engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet. RFSU är partipolitiskt och religiöst obundet. I Sverige arbetar RFSU både lokalt och nationellt. RFSU:s lokalföreningar bedriver verksamhet på flera platser i landet. I Stockholm finns RFSU-kliniken. Internationellt arbetar RFSU med politisk påverkan i EU och FN. RFSU samarbetar också med organisationer som jobbar för sexuella och reproduktiva rättigheter i flera världsdelar. Läs vidare om oss på rfsu.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
