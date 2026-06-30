Revisorsassistent till DalRev
Lundin & Boström Hr AB / Redovisningsekonomjobb / Borlänge Visa alla redovisningsekonomjobb i Borlänge
2026-06-30
, Falun
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, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
På DalRev Revision & Redovisning AB arbetar vi med det vi tycker är mest stimulerande – att vara en långsiktig partner till ägarledda företag. Vi erbjuder revision, redovisning och kvalificerad rådgivning under samma tak och hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter genom hela företagets livscykel. Vårt &-tecken i logotypen symboliserar det nära samarbetet mellan oss och våra kunder. Genom kunskap, engagemang och långsiktiga relationer hjälper vi företag att skapa en bättre ekonomi och en starkare framtid. Läs mer på www.dalrev.se
Revisorsassistent till DalRev
Vill du få en bred förståelse för företagande och utvecklas inom revision tillsammans med engagerade kollegor? Då kan DalRev vara rätt plats för dig.
DalRev Revision & Redovisning AB är ett konsultföretag specialiserat på ägarledda företag. Vi erbjuder revision, redovisning, skatt och rådgivning under samma tak och fungerar som en långsiktig partner till våra kunder. Genom att kombinera kompetens, engagemang och personliga relationer hjälper vi företag att utvecklas och skapa en bättre ekonomi. Nu söker vi en revisorsassistent som vill inleda eller fortsätta sin karriär inom revision.
Om rollen
Som revisorsassistent hos DalRev arbetar du tillsammans med våra revisorer i granskningen av företag inom olika branscher. Du får tidigt insyn i företagens verksamheter, affärsprocesser och ekonomiska flöden samtidigt som du bygger upp kunskaper inom revision och rådgivning.
Du kommer att medverka i revisionsuppdrag och arbeta med att granska och analysera ekonomisk information. Du kommer att medverka vid kundmöten och besök hos kund. Genom arbetet får du en unik möjlighet att lära känna många olika verksamheter och utveckla en bred affärsförståelse. Du kommer snabbt bygga erfarenhet och egna kundrelationer. Rollen passar dig som är nyfiken och analytisk.
Vi söker dig som
Har en akademisk utbildning inom ekonomi som uppfyller kraven för auktorisation eller befinner dig i slutet av motsvarande studier. Du har ett stort intresse för företagande och affärsverksamhet och vill utvecklas inom yrket.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har ett analytiskt arbetssätt och tycker om att lösa problem samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra människor. Du har lätt för att skapa förtroende och kommunicerar väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Erfarenhet från revisions- eller redovisningsbyrå är meriterande men inget krav.
Därför ska du välja DalRev
Hos DalRev får du en bred introduktion till revisionsyrket och möjlighet att arbeta nära erfarna revisorer och företagare. Du får insyn i många olika verksamheter och utvecklar snabbt din förståelse för ekonomi, affärer och entreprenörskap.
Vi erbjuder en lärande miljö med korta beslutsvägar, engagerade kollegor och goda möjligheter att utvecklas vidare inom revision. För den som vill och har ambition finns på sikt möjligheten att avancera mot en revisorsroll och vidare mot auktorisation.
Vi värdesätter samarbete, kunskapsdelning och ett personligt engagemang. Samtidigt värnar vi om flexibilitet och en hållbar balans mellan arbete och privatliv, eftersom vi vet att långsiktig framgång bygger på att människor trivs och utvecklas.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar DalRev Revision & Redovisning AB med Lundin & Boström. Kontakta rekryteringskonsult Peter Boström på 073-826 71 00 om du har frågor kring tjänsten.
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida www.lundinbostrom.se.
Vi hanterar ansökningarna löpande och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-08-09 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988803-2076714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Målaregatan 10 (visa karta
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784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
9984382