Revisorsassistent och Redovisningsassistent / Redovisningskonsult
Lundqvists Revisionsbyrå i Västerås AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås
2025-08-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Nu utökar vi vår revisionsverksamhet och söker därför en revisorsassistent samt en redovisningsassistent/redovisningskonsult.
Vi är en liten redovisning- och revisionsbyrå med lokaler i centrala Västerås. Vår personal är självklart vår viktigaste resurs. Följaktligen ställer vi mycket höga krav på vår personal och detta gäller inte endast utbildningskrav utan även bemötandet av våra kunder. Vi erbjuder alla våra anställda en chans att utbilda sig vidare. Vi är auktoriserad redovisnings- och revisionsbyrå via Far och fortbildar oss enligt Fars uppsatta utbildningskrav.
Vi är en modern revisionsbyrå som tar det extra steget för våra klienter, varje klient skall känna sig väl omhändertagen och alltid erhålla såväl kompetent och professionell hjälp som ett trevligt bemötande.
Vi utför redovisnings- och revisionstjänster till mindre och medelstora företag med höga krav på service och kvalitet. Vi utför alla inom branschen förekommande uppdrag samt arbetar objektivt, oberoende och med integritet.
Vi söker både dig som är nyexaminerad på högskolan eller yrkesprogram samt dig som har erfarenhet inom redovisnings- och revisionsbranschen. Att ha praktisk erfarenhet är meriterande.
Vill du arbeta och utvecklas på en liten byrå och ha möjlighet att både arbeta med redovisnings- och revisionstjänster. Som person ska du vara ambitiös, ansvarsfull, noggrann, stresstålig. Kunskap inom Wolter Kluwer Revision, Capego och Fortnox är meriterande.
Kontakta oss omgående genom att skicka din skriftliga ansökan med meritförteckning via mail till:caroline@lundqvist-rev.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: caroline@lundqvist-rev.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundqvists Revisionsbyrå i Västerås AB
(org.nr 556332-4366), http://www.lundqvist-rev.se
Västra Ringvägen 18 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Jobbnummer
9461228