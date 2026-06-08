Revisorassistent sökes till HQV i Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-08
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Tar du examen inom ekonomi och söker en tjänst inom revision? Söker du roliga, utmanande och varierande arbetsdagar och en arbestplats på ett personligt kontor med högt i tak? Då har vi en tjänst för dig!
HQV är ett revisions och redovisningsföretag som alltid strävar efter att hålla hög servicegrad och tillgänglighet. De vill vara en långsiktig samarbetspartner som på olika sätt ska kunna erbjuda de resurser som ett företag/organisation kan komma att behöva i olika situationer. De har en tradition av personligt engagemang och anpassar sina tjänster till kundernas individuella behov. Genom sina kompetenta medarbetare, och genom nära samarbete med olika rådgivare/specialister, kan de dessutom erbjuda rådgivning inom många av de områden som ett företag kommer i kontakt med.
För HQVs räkning söker vi nu dig som vill arbeta som revisorassistent. Du kommer arbeta i en familjär organisation med 10 andra kollegor på deras kontor i centrala Stockholm. Du kommer arbeta med varierande uppgifter kopplat till revision med ett fokus på att stötta och assistera seniora revisorer. Du kommer bli tilldelad uppgifter och genomföra planlagda granskningar av rutiner och bokföringsmaterial, samt arbeta flera kontaktytor både internt och externt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd av HQV och vi på StudentConsulting enbart sköter rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid där kontorstider med flex tillämpas, men planerad uppstart i augusti/september 2026. Vid övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som till sommaren har en avklarad utbildning inom ekonomi från universitet eller högskola, gärna med inriktning mot revision eller redovisning. Erfarenhet av redovisningsarbete är meriterande. Du har god vana inom Excel och övriga Officepaketet.
Tjänsten lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är stresstålig och flexibel i ditt arbete och uppskattar roller där du får arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du är kommunikativ i både tal och skrift, och tycker det är givande att få arbeta i tjänster med mycket samarbeten. I övrigt är du ödmjuk och prestigelös.
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök idag! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Linnégatan 48A, 1 tr (visa karta
)
114 54 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9953599