Revisionssamordnare
2025-09-15
Vi söker en Revisionssamordnare för uppdrag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen syftar till att säkerställa att revisionerna på uppdragsgivarens respektive geografier genomförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samt följer lagd tidsplanen. Detta genom att leda arbetet med att samordna revisionen från planering till överlämning till driftorganisation inklusive revisionsuppföljning och rapportering. I rollen ingår även att löpande följa uppsatta mål under genomförandet och vara drivande i att avvikelser och förbättringar hanteras i rätt tid. Exempel på arbetsuppgifter är att ta fram en gemensam tidplan för revisioner, avstämning mot optimal plan, riskanalys, samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor och arbetsleda AMS, ta fram etableringsplaner samt APD.
Krav (OBS, obligatoriska)
Utbildning inom aktuellt område på minst högskoleutbildning 7-10 år+ erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. God kunskap om arbetsmiljö inom tung industri. Erfarenhet av liknande roller, tex koordinator av anläggningsstopp vid kärnkraftverk, processindustri etc
Meriterande
Erfarenhet från kraftvärmeföretag. Har erfarenhet av Stockholm Exergi/industri Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Maximilian Claesson maximilian.claesson@centio.se 079 102 06 39 Jobbnummer
9509151